Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, habla sobre su tridente de lujo (Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé), sus planes para conjunto parisino y lo que significa la Copa del Mundo Qatar 2022 para él, en una entrevista exclusiva a Jérôme Rothen y Jean-Louis Tourre de RMC Sport.

Jérôme Rothen: Hola presidente, estoy encantado de tenerle en mi programa. Es un placer para mí, como amante del PSG, recibirle.

Nasser Al-Khelaïfi: Gracias, es un honor para nosotros. Estoy encantado de que esté aquí.

JR: Estamos un poco tristes de que ya haya terminado, porque este Mundial ha pasado muy rápido. ¿Qué opinión tiene de este Mundial? ¿Es un motivo de orgullo para usted?

NAK: Hablamos antes de este Mundial, queríamos organizar el mejor Mundial de la historia. Yo también soy qatarí y me siento muy orgulloso cuando veo los estadios, los partidos, la calidad del juego también, por los aficionados, por los medios de comunicación también. Es algo maravilloso para nosotros. Y también estamos tristes porque sólo quedan dos partidos. Pero fue una gran experiencia... Siempre he dicho que el mejor acontecimiento deportivo en el que he estado fue la Eurocopa 2004 de Portugal...

JR: Fue muy bueno, yo estaba allí ...

NAK: Para mí fue lo mejor para el fútbol, la experiencia, los aficionados, pero ahora no es 2004, es 2022, este Mundial fue una experiencia maravillosa y no sé qué más podría haber hecho. Vi siete partidos en menos de 48 horas, nunca antes había podido hacer eso, es una experiencia maravillosa.

JR: Se nota que está muy orgulloso. ¿De qué está más orgulloso? ¿Del entusiasmo por este Mundial, en cuanto a las instalaciones? Porque estamos hablando de los estadios, la limpieza, la seguridad...

NAK: Sabes Jerome, los medios de comunicación han hecho muchas preguntas sobre la Copa Mundial de 2022, yo siempre he respondido: No formo parte de la organización. No formo parte del comité organizador, no tengo nada que ver, pero quiero decir una cosa: todos los qataríes, e incluso los no qataríes que viven en Qatar, todos hemos sido los organizadores de este Mundial, y eso es algo único. Antes del Mundial, todos los medios de comunicación criticaban a Qatar, el mal Mundial... Y luego vino la gente y ahora lo que oigo en todos los medios es muy positivo. Se ve que los qataríes no son mala gente. Ofrecimos nuestro corazón, nuestro país para todo el mundo. Esa es nuestra cultura. Un periodista me dijo: "¿Sois así todo el tiempo o sólo para el Mundial?". Pero no, antes del Mundial, después del Mundial, seguimos siendo los mismos. Y eso fue muy especial para mí. Sólo somos 350.000 qataríes, no somos muchos, pero estamos orgullosos de nuestro país y de lo que hemos hecho. Creo que ha sido un Mundial perfecto. Todavía quedan dos partidos y espero que todo vaya bien, pero ha sido un Mundial de muy alto nivel.

NASSER AL-KHELAÏFI: "MI SEGUNDO PAÍS ES FRANCIA"

Jean-Louis Tourre: Si no forma parte del comité organizador del Mundial, uno de sus oficios es el de presidente del PSG. A dos días del Francia-Argentina, ¿tiene usted, como presidente, una final soñada entre Messi y Mbappé?

NAK: Yo tenía tres jugadores en la semifinal con Achraf Hakimi. Hoy tengo a los dos mejores jugadores del mundo, Kylian y Leo Messi. Cada uno marcó cinco goles. El PSG marcó 13 goles, somos el mejor club de este Mundial. En cuartos de final, había el mayor número de jugadores de la Ligue 1 con la Premier League. En el fútbol francés tenemos grandes jugadores, grandes equipos.

JLT: ¿Y usted irá con Francia?

NAK: Por supuesto, mi club es francés, mi segundo país es Francia, pero además, tengo un jugador en Argentina, Messi, y éste es el último Mundial para él. Kylian es el único jugador del PSG que ha jugado dos finales seguidas. Es maravilloso. Estoy deseando que llegue esta final, porque es una gran placer para mí. Espero que sea Francia, pero Argentina también hizo un buen Mundial, con Leo... Si pudiera se lo daría a los dos.

JR: Así que presidente, estás a salvo, es 50/50....

NAK: Y si nos fijamos en este Mundial, lo que hizo Marruecos. Porque sí, Qatar es un país pequeño, pero si hicimos este Mundial, es para todo Oriente Medio, el mundo árabe. Mira, cuando juega Marruecos, el estadio está lleno. Durante los cuartos de final, más del 82% de la población marroquí estaba viendo el partido. Esto es algo increíble. Oriente Próximo se merecía albergar un Mundial.

JR: Hablas del ambiente y eso también crea expectación. Tengo la suerte de estar aquí y de ver muchos partidos, porque los estadios están muy cerca unos de otros. Y para algunos equipos, México, Argentina, Marruecos, el ambiente era una locura...

NAK: Sí, incluso Arabia Saudí, Túnez. Este Mundial ha escrito algo único, ha unido a todo el mundo: este Mundial ha unido a la gente, incluso desde el punto de vista político. Unir a la gente es de lo que trata el fútbol, y la política no puede hacer eso.

JR: Estos son los valores del fútbol y del deporte en general. Y para ir más allá, cuando ves las infraestructuras, las instalaciones, los magníficos estadios. No podemos detenernos en la Copa Mundial. ¿No hay otra gran competición que quieran organizar?

JLT: ¿Los Juegos Olímpicos, por ejemplo?

NAK: No estoy en condiciones de decir sí o no. Pero en 2024, la Copa Asiática será aquí. Hay muchas cosas en Qatar. Para mí, es la ciudad del deporte en Oriente Medio. Hablábamos del estadio de Lusail, para mí es realmente magnífico, es el estadio más bonito del mundo. Tiene capacidad para 84.000 personas más los palcos. Como qataríes, estamos orgullosos de todos los estadios...

JLT: ¿Pero puede ser el próximo sueño, los Juegos Olímpicos?

NAK: Los qataríes tenemos sueños ilimitados, es otra cultura, otra ambición, pero no puedo hablar de eso, no es mi posición.

JR: Presidente, hablábamos de Mbappé y Messi, es un orgullo para usted y es normal, y para nosotros los franceses, es fantástico estar de nuevo en la final. Pero hay un tercero, porque en el PSG hay tres estrellas, es Neymar, ¿estaba triste por él?.

NAK: La verdad es que me quedé muy triste. Como aficionado, quería ver el Brasil- Argentina, como tú, estábamos esperando este partido, pero la verdad es que me quedé muy triste, sé lo mucho que hizo para volver cuando se lesionó. Para mí, Brasil era uno de los mejores equipos. Neymar dio el máximo, incluso más que el máximo. Incluso con nosotros, tuvo un gran comienzo de temporada en el club. Espero verle volver... No es fácil para él. Hablé con él, hablé con los entrenadores, sobre la moral. Hablé con él, estaba triste, muy triste. También hablé con su padre. Es muy duro para él.

JLT: Sobre Lionel Messi, viendo su Mundial, ¿tiene como prioridad prolongar su contrato? Acaba contrato el próximo mes de junio con el PSG...

NAK: Si los dos queremos que se quede, se quedará. Dijimos que hablaríamos después del Mundial. Confirmo una y mil veces que está muy contento en el club, que está haciendo una temporada muy buena. Creo que quiere quedarse.

JLT: Ah, bueno, va a pasar entonces, si quieres que se quede y él quiere quedarse...

NAK: Ya veremos, aún queda un partido.

JR: Y no dudes de que Kylian también se quedará, tiene contrato...

NAK: Exactamente. Tiene un contrato. Kylian es realmente uno de los mejores jugadores de la actualidad, es un gran futbolista y como ser humano es una persona maravillosa.

JR: Durante este Mundial hubo revelaciones, jugadores que han llamado su atención. ¿Existe la posibilidad de ver a alguno de ellos en el mercado de invierno para reforzar el grupo?

NAK: Depende de las lesiones de hoy. Este mercado es difícil para nosotros. No podemos decir "queremos fichar". Para nosotros, no queremos fichar a nadie. No apuntamos a un jugador, pero si tenemos una oportunidad, por qué no.

Nasser al-Khelaïfi: "¿Cuál es el valor del Parque de los Príncipes sin el PSG? Cero".

JR: También se ha hablado mucho del Parque de los Príncipes... Usted hizo una salida mediática, dio mucho que hablar. Yo, que estoy vinculado al PSG, me imagino al PSG dejando el Parque de los Príncipes, es algo difícil de imaginar. Tuvimos a la alcaldesa en el programa, y parece muy abierta.

NAK: ¿Por qué ella no viene con nosotros hoy? Voy a decirte algo Jérôme, y espero que sea la última vez que hablo de este tema. Para mí, la opción 1 es quedarse en el Parc des Princes. Opción 2: quedarse en el Parc des Princes. Opción 3: quedarse en el Parque de los Príncipes. Pero si la alcaldesa de París o la ciudad de París no quieren que nos quedemos, no quieren hacer algo por nosotros... Es como si me invitas a tu espectáculo pero no entro. No quiero hablar de eso también, pero sé que es un tema candente para los medios de comunicación. Estamos invirtiendo en el estadio. Para la Eurocopa 2016 pagamos un monto muy importante. Invertimos más de 80 millones en el estadio. Estamos haciendo el máximo con la capacidad que tenemos en el estadio.

NAK: En tercer lugar, tuvimos un partido hace dos o tres años, Jean- Claude Blanc me llamó y me dijo: "tenemos un problema con el Parque de los Príncipes. Dijo que el techo podía venirse abajo. Bloqueamos dos mil asientos para que la gente no viniera porque era peligroso. Para mí, la seguridad es lo más importante. No queremos gastarnos 500 o 600 millones en otro estadio. Para nosotros lo más importante es el campo. No queremos ganar dinero con este estadio, no queremos hacer un centro comercial. ¿Qué valor tiene el Parque de los Príncipes sin el PSG? Cero. Lo diré sin rodeos. Y cuando la gente me dice 350, no sé qué, no es mi problema, si quieren hacer shopping, edificios, inmuebles, pisos quizás, pero para nosotros, es sólo el deporte. ¿Qué hemos hecho por la ciudad de París? ¿Cuánta gente viene a ver a Kylian, Messi y Neymar? ¿Qué impuestos hemos pagado? Hemos hecho mucho.

JLT: Quieres que los respetemos un poco más.

NAK: Exactamente. Eso es lo que pedimos. Respeto mucho a la alcaldesa de París. Tengo muy buenas relaciones con ella. Pero pido que la ciudad de París también nos respete.

JLT: ¿Cree que funcionará?

NAK: Eso espero, pero estamos estudiando las opciones. Con el fair play financiero... Todos los grandes clubes tienen estadios con 60, 65, 80.000 asientos. Aquí hemos llegado al máximo, no podemos hacer más.

JLT: Una última pregunta, ayer ocurrió algo muy importante para el futuro del fútbol mundial, se trata de la decisión de la justicia europea sobre el conflicto entre la UEFA y ciertos clubes, Real Madrid, Barça, Juventus, que querían crear una Superliga. Usted era uno de los opositores a esta reforma. Usted es el presidente de la ECA, la asociación de clubes. ¿Para usted, lo que ocurrió ayer fue una gran victoria?

NAK: No quiero decir gran victoria, porque estoy esperando la decisión. Para mí no es una sorpresa, es lógico. Para mí, jugar la Superliga con tres clubes es imposible. Estamos contentos con la opinión del Abogado General, por supuesto, pero estoy esperando la decisión.