Incapaz de ganar dos encuentros consecutivos el Nantes no pasó del empate si goles en el campo del Clermont y sigue amenazado por la zona de descenso de la Ligue 1.



El Nantes, campeón de la Copa de Francia, no encuentra el desahogo en la clasificación. No pudo con el Clermont en la fecha 20, que dejó escapar en el estadio Gabriel Montpied la ocasión de dar un paso al frente para convertirse en candidato a Europa.