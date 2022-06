Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, repasó su trayectoria en el Rouge et Bleu y su décima temporada en París ante el micrófono del PSGTV.

Marco, ganaste ocho títulos de liga con el Paris Saint-Germain, eso es un récord en el fútbol francés, ¿Cómo se siente dejar tu huella aquí?

"Nunca podría haberlo imaginado. Cuando empiezas a jugar al fútbol, ​​sueñas con ganar títulos al más alto nivel. El campeonato de Francia, muchos lo han jugado, pero algunos nunca lo ganarán. Gané ocho de ellos, y todos fueron maravillosos, desde el primero hasta el último. Es algo que se me quedará grabado en el corazón, es muy difícil ganar. Cuando eres futbolista, sueñas con eso, y solo puedo ser feliz".

¿Cómo ves tu desarrollo dentro del club?

"Llevo 10 años aquí, siempre lo he dado todo por este club. A veces las cosas van bien, a veces menos. Pero siempre doy el máximo por el club. Es un club que me ha enseñado y me ha dado mucho, y por eso lo respetaré siempre. Aquí hice de mi pasión mi trabajo, la ciudad también me aportó mucho. Siempre estaré agradecido con el Paris Saint-Germain".

¿Recuerdas tu primer título ganado aquí?

"Creo que el primer título no fue fácil de ganar. Luchamos en cada juego para ganar los tres puntos. No recuerdo ningún partido en el que ganáramos con 4 o 5 goles de diferencia. También hubo estadios donde es más difícil jugar, Bastia y Ajaccio, ¡estos siempre son estadios complicados! Teníamos que jugar y ganar, a veces sin camino, pero teníamos que llevarnos los puntos. Éramos un equipo fuerte, aunque menos espectacular, pero siempre quisimos llegar hasta el final".

¿Qué recuerdos guardas de la conquista final de este título?

"Recuerdo que la celebración del primer título fue increíble, en las calles de París. ¡La gente estaba loca a nuestro alrededor! Nunca había experimentado esto antes, fue mi primer trofeo y siempre es un poco especial. No son necesariamente los más importantes, pero son los que quedan grabados para siempre".

Finalmente, ¿cómo viviste esta temporada?

"Ha habido muchos momentos destacados esta temporada. Desde afuera, la gente suele pensar que es fácil para nosotros porque somos el Paris Saint-Germain, los partidos se ganan de antemano. Pero siempre trabajamos duro para ganar. El partido contra el Lens nunca lo podré olvidar, porque ganamos el título. Cuando vemos la cantidad de jugadores que somos para haber ganado este título y la cantidad de jugadores a los que les gustaría poder ganar un título de campeonato".