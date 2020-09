EFE

El Olympique de Lyon, brillante semifinalista de la pasada edición de la Liga de Campeones, agudizó la crisis en la que se encuentra sumido en este arranque de temporada, tras encadenar su tercer partido consecutivo sin vencer, al ser incapaz de pasar este viernes en casa del empate (0-0) con el Nimes.



Ni el cambio de dibujo efectuado por Rudi Garcia, que apostó por una defensa hombres en lugar de los habituales tres centrales, ni la presencia en el once inicial del jovencísimo Rayan Cherki, sirvieron para atajar la crisis del equipo lionés, que tan sólo ha sido capaz de ganar uno de sus cuatro encuentros ligueros.



Una mala racha que coincide con el bajón del delantero neerlandés Memphis Depay, que tras deslumbrar en la primera jornada con un triplete ante el Dijon, parece algo distraído por los continuos rumores de traspaso que le sitúan un día en el Barcelona y otro en el Milán.



🔚 Fin du match ! Malgré une large possession, nos Gones n'ont pas su mettre en danger le @nimesolympique et partagent les points du match.



0-0 #OLNO pic.twitter.com/f79KjhOjJG — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2020





Sin embargo, la calidad que atesora el internacional neerlandés es tal, que le bastó con algunos pequeños fogonazos para protagonizar las mejores acciones del partido.



Como el sensacional pase que dio a los ocho minutos al marfileño Maxwel Cornet, que no tuvo la precisión necesaria para batir el portero del Nimes.



Una acción que pareció animar a los locales, que dos minutos más tardes dispusieron de otra inmejorable ocasión en un cabezazo de Moussa Dembelé que se marchó por encima del larguero.





Pero cuando todo parecía más favorable para el Lyon, el conjunto local se desplomó inexplicablemente, cayendo en un apático juego, que convirtió en estéril su abrumador dominio del balón.



Una circunstancia que no desaprovechó el Nimes para comenzar a llegar con cada vez más peligro al área del Lyon, que se vio contra las cuerdas con el remate del delantero Renaud Ripart, que estrelló el balón en el larguero a los once minutos de juego.



Si en esa ocasión fue la madera la que salvó a los locales, en el 40 fue el portero Anthony Lopes el que evitó el gol del Nimes con una gran parada a un lanzamiento lejano de Zinedine Ferhat.



Dos sustos que parecieron hacer reaccionar al Lyon en el arranque de la segunda mitad, en la que los de Rudi Garcia volvieron a acercarse con peligro al área rival.



De hecho, el Olynpique de Lyon, llegó a marcar, pero el colegiado anuló el gol de tacón de Dembele, al confirmar con ayuda del videoarbitraje que el balón había salido del terreno de juego antes de llegar al delantero lionés.



Pero al igual que ocurrió en el primer período el juego ofensivo del Lyon, que echo muchísimo de menos al sancionado Houssem Aouar, fue poco a poco diluyéndose, pese a no dejar de intentarlo hasta el final.



Hecho que condenó a los de Rudi García, que dispusieron de una última ocasión en el minuto 90 en un cabezazo del zimbabuense Tino Kadewere, a una igualada, que dejó al Lyon anclado en la zona media de la clasificación con tan sólo 5 puntos, tras sumar una victoria, dos empates y una derrota en sus cuatro primeros compromisos ligueros