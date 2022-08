EFE

El Lille se situó como nuevo líder provisional de la Ligue 1, en espera del encuentro que enfrentará este sábado al París Saint-Germain con el Montpellier, tras empatar este viernes 1-1 en su visita al campo del Nantes.



Un encuentro en el que los "dogos", que en la primera jornada se impusieron por un claro 4-1 al Auxerre, carecieron de la falta de efectividad que mostraron la pasada semana en su estreno liguero.



Especialmente en la primera mitad en la que los jugadores del portugués Paulo Fonseca se empeñaron en estrellarse una y otra vez con el joven portero local Alban Lafont.



Errores que condenaron al Lille a marcharse en desventaja al descaso, tras ver como a los 28 minutos de juego el delantero nigeriano Moses Simon, que minutos antes había estrellado un balón en el poste, adelantó al Nantes (1-0) en el marcador.



Un resultado que acrecentó el dominio de los visitantes en una segunda mitad en la que el Lille no logró batir a un inspirado Lafont hasta falta de catorce minutos para la conclusión, cuando el defensa brasileño Ismaily estableció el 1-1 al rematar a las redes un pase del canadiense Jonathan David.



Empate que no aplacó la ambición de los de Fonseca, que pese a su empeño, tuvieron que conformarse con un empate que no parece suficiente para que los "dogos" puedan acabar la jornada en la primera plaza de la clasificación.