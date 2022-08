EFE

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, anunció que el delantero argentino Mauro Icardi no entra en sus planes y adelantó que el club "trabaja mucho" en la llegada de un nuevo atacante en este mercado estival.



En la rueda de prensa previa al choque liguero ante el Montpellier de este sábado, Galtier también confirmó la salida del internacional sub-21 francés Arnaud Kalimuendo, seguramente rumbo al Rennes.



Plagado de polémicas extradeportivas alrededor de su relación con su pareja Wanda Nara, Icardi está oficialmente fuera de los planes de Galtier



"El club trabaja para encontrar la mejor solución posible. Ha tenido pocos minutos en las últimas temporadas y creo que debe relanzar su carrera. En su interés y en el del club, hay que encontrar un compromiso", dijo.



El internacional argentino, de 29 años, tiene contrato con el PSG hasta 2024.



Galtier también salió al paso sobre el polémico viaje que el jugador hizo a Ibiza el fin de semana pasado, durante la primera jornada de Liga.



"No ha sido fácil, viendo el comienzo de semana (de rumores). Aclaro que su ausencia el pasado fin de semana estaba relacionada con una decisión estrictamente deportiva. He visto a Mauro para decirle que voy a restringir más aún el grupo y que no voy a trabajar con 25 jugadores de campo, es imposible", aclaró.



En ese sentido, el técnico francés aseguró que el club trabaja en contratar un delantero. "No podemos equivocarnos, no contrataremos a un cualquiera, hay que ver lo que es posible o no", aseveró, al tiempo que agregó que el PSG "trabaja mucho" para lograr ese fichaje.



"Estoy en contacto directo con Luis Campos (consejero deportivo) y Luis está en relación directa con nuestro presidente (Nasser Al-Khelaifi)", puntualizó.