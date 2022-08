Antes de que el PSG reciba al Montpellier en la Jornada 2 de la Ligue 1, Christophe Galtier se deshizo en elogios hacia Lionel Messi, durante la conferencia de prensa previa al partido.

El director técnico del PSG explicó que no hay nada de Messi que le sorprenda "No me puede sorprender porque cuando tienes esos récords, tantos partidos, tantos trofeos y tanto rendimiento, significa que eres un grandísimo profesional", destacó.

Asimismo, Galtier afirmó que el argentino es una inspiración para todos los miembros de la plantilla, por su entrega en cada entrenamiento.

"Leo cumple con todos los entrenamientos, se involucra, sonríe, habla con sus compañeros, es una inspiración para nuestros jugadores y agradezco cada momento que tengo para verlo en la cancha, para saludarlo todos los días porque él representa el ejemplo a seguir", explicó el DT.

El francés detalló que nota a Messi feliz, afirmando que "cuando Leo sonríe, el equipo sonríe". "Es amado y admirado por sus compañeros", concluyó.