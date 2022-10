ES.PSG.FR



El técnico del PSG, Christophe Galtier, destacó la reacción de su equipo en la victoria por 4-3 ante el Troyes, aunque lamentó haber recibido 3 goles.

"Estuvimos muy bien de reacción esta noche. Atacamos bien, marcamos buenos goles y tuvimos muchas situaciones favorables. El hecho es que concedimos 3 goles y eso es 3 goles de más", dijo el entrenador parisino a los medios del club tras el partido.

Repasa las declaraciones completas del DT:

“Estuvimos muy bien de reacción esta noche. Atacamos bien, marcamos buenos goles y tuvimos muchas situaciones favorables. El hecho es que concedimos 3 goles y eso es 3 goles de más. No es que no haya voluntad de reaccionar ante la derrota, sino que no le pusimos mucha intensidad y perdimos muchos duelos en ese sentido, lo que le permitió a Troyes tener mucha situaciones en transición. Y además, en nuestras situaciones ofensivas, estuvimos completamente abiertos, sin el equilibrio adecuado que debemos tener ante un bloqueo bajo. Habíamos hablado de eso. No era muy respetado o no muy bien entendido. Cuando no se entiende muy bien, obviamente tengo mi parte de responsabilidad. Tenemos que arreglarlo, arreglarlo y mantener estas ganas de marcar goles y seguir siendo igual de peligrosos".

"Marcamos 11 goles esta semana, encajamos 5, son demasiados. 3 esta noche es más de la mitad de lo que habíamos concedido hasta ahora. Habrá que trabajar con los jugadores y corregir porque en la Champions cuando encajas 3 goles tienes muy pocas posibilidades de poder ganar. Y sabemos que el partido del miércoles es un partido muy importante por el primer puesto de la fase de grupos"