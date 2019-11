EFE

El Lille prolongó su atasco en la Ligue 1 de Francia y no pudo con el Metz (0-0), en el encuentro de la decimotercera jornada de la competición francesa que domina el París Saint Germain.



El Lille, subcampeón el pasado año, desperdició una buena ocasión de asaltar la segunda plaza del torneo. No aprovechó el empate del Angers, del que le separan dos puntos.



El Lille no reaccionó después de la goleada encajada en Valencia el pasado martes en la Liga de Campeones. Salió con un punto del estadio Pierre Mauroy ante un rival que está en la parte baja y que con el empate escapó, provisionalmente, de los puestos de descenso.

Final del partido: repartimos puntos tras un empate sin goles. #LOSCFCM 0-0 | ⏱ 90'+5 pic.twitter.com/NXaoll0uW7 — LOSC Lille ES (@LOSC_ES) November 9, 2019





El cuadro del Lille de Christophe Galtier está estancado. Transita con solo un triunfo en sus últimos seis encuentros y cada jornada desperdicia una ocasión nueva para asentarse como perseguidor del París Saint Germain, del que le separan once puntos.