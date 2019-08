Tres razones para ver la Ligue 1 por beIN SPORTS

Mauricio S. Fonseca

La nueva campaña de la Ligue 1 está aquí y si aún no estás familiarizado con lo que puedes ver por las pantallas de beIN SPORTS aquí te dejamos tres razones con las cuales apasionarte con el comienzo de la temporada en Francia

Futuras Estrellas

La bien llamada Liga de los Talentos es de las que más jugadores mueve año con año a la Premier, LaLiga y la Serie A. Las futuras estrellas están aquí. Tres de los 15 fichajes más caros que se han dado en este mercado han salido directamente de la Ligue 1: Ferland Mendy dejó al Lyon para unirse al Real Madrid por 48 millones de euros. Tanguy Ndombélé se fue también del Lyon al Tottenham por 65 millones de euros y Nicolas Pépé salió del Lille al Arsenal por más de 80 millones de euros.

Otros, como en el caso de Eden Hazard, se hicieron visibles en toda Europa gracias a su paso por el fútbol francés, así lo hizo el hoy jugador del Madrid, que antes de llegar al Chelsea tuvo la oportunidad de mostrar su calidad en el Lille, con el que fue campeón de la Ligue 1.

Así que hay que tener bien abiertos los ojos para descubrir antes que nadie quién será la próxima estrella en irrumpir en el plano internacional que juegue esta temporada en la primera división de Francia.

La novela del PSG

Tener un equipo tan superior en el papel a los demás sirve para dos cosas: Para admirar la calidad de sus jugadores, disfrutar jornada a jornada los golazos, las grandes jugadas, los dribles de sus estrellas. O bien para el que no disfruta ver a un equipo con tanta diferencia sobre los demás, alegrarse cuando las cosas no le salen, cuando no van bien, y eso le ha pasado al PSG en los últimos tiempos, tanto en Liga, Copa o Champions y ahora con una nueva novela que deberá o no resolverse en las próximas semanas pero que hace que las miradas se centren en cuadro parisino por el tema Neymar.

No solo la Ligue 1, sino toda Europa y el mundo tienen la mira puesta en qué va a pasar con Neymar, se va, se queda, sí lo hace en qué términos. Es una novela a la que parece que aún le quedan bastantes episodios y que si al final la decisión es que el brasileño permanezca en el equipo, con seguridad durará toda la temporada.

La legión latina en la Ligue 1

No son tantos como en LaLiga pero temporada a temporada se suman algunos latinos más que tienen en la Ligue 1 la oportunidad de mostrarse y quizás dar el salto a otros conjuntos.

Los hay muy consolidados como Falcao, Cavani, Neymar o Di María, qué están aquí para buscar títulos y para ser el desequilibrio y los hombres importantes de sus equipos, los que se lleven los reflectores y de los que se espera que semana a semana aparezcan en los resúmenes de goles de la liga.

También están los de nuevo ingreso como Darío Benedetto y el peruano Miguel Trauco de los que esperan se acoplen de inmediato y también tomen un papel preponderante en sus equipos, Marsella y Saint Etienne, que han apostado por ellos en este mercado de fichajes.