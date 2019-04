Saint Etienne se mete en Europa

EFE



El Saint Etienne, con un gol a nueve minutos del final del esloveno Robert Beric, se situó en los puestos europeos de la Ligue 1 de Francia tras vencer al Nimes (2-1) en el encuentro que completó la trigésima jornada de la competición gala.



El Saint Etienne aprovechó el tropiezo del Marsella, que no pasó del empate ante el Angers el pasado sábado, para desplazarle de la cuarta plaza de la clasificación.



Necesitaron una remontada los verdes ante un rival que acumula ya tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos pero que tomó ventaja en el marcador a los dos minutos, cuando Antonin Bobichon aprovechó un pase del gabonés Denis Bouanga.



El Saint Etienne no pudo empatar hasta el 24, gracias a Remy Cabella, que dejó en evidencia a la defensa visitante.



El conjunto de Jean-Louis Gasset marcó el gol del triunfo en el minuto 81 con una buena definición de Beric. El tanto tuvo que co