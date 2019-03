EFE/GOAL

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, explicó la decisión de dar la titularidad a su hijo Luca, que se estrenó en partido oficial en el Santiago Bernabéu: "Cuando he hecho jugar a Luca no ha sido porque sea mi hijo, he hecho debutar a un jugador del Madrid. Eso es todo. Cuando vuelva a casa ya veremos, pero cuando he tomado esta decisión he pensado que era una buena oportunidad porque había un portero lesionado y otro volvía de jugar con su selección. Lo ha hecho bien, tiene carácter, personalidad y es un portero más. Hace 16 años que está en el Real Madrid y eso quiere decir mucho", explicó.

“Me alegro por Luca, por su debut aquí con victoria. Pero es Luca, es el tercer portero. Estaba mal Courtois y quería dar descanso a Keylor tras los partidos de selecciones. Creo que ha salido bien”.



"No voy a hablar como padre porque soy entrenador del Real Madrid. Lo único que pienso es que es bastante maduro, sinceramente yo creo que tiene carácter, personalidad y calidad para jugar. Técnicamente no tiene miedo y eso a mí me gusta, pero como otros jugadores aquí; no siente la presión del Bernabéu y eso me gusta", concluyó.