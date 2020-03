EFE

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ponderó la importancia de haber logrado los tres puntos para salir de una “semana complicada”, más allá de recuperar el liderato, aunque aseguró que “no cambia nada”.



“Nos alegramos porque al final ha sido una semana complicada. Recuperar el liderato no es lo más importante para mí, para mí lo era lograr los tres puntos porque estábamos en una mala dinámica. Hablamos de que íbamos a tener una oportunidad este domingo y al final cumplimos con lo que hemos trabajado toda la semana, pensando que esto se podía sacar. Es una victoria merecida, pero no va a cambiar nada. Hoy son tres puntos. Tendremos otro momento de debilidad y nos criticarán, pero bueno”, dijo el galo.



“La reacción es importante, de todas formas, el vestuario no está tocado. Sabemos que ha sido una semana complicada, pero preparamos muy bien este partido y esto significa que los jugadores están metidos y quieren. Hay que aceptar partidos complicados como el otro día; contra el City jugamos 78 minutos muy buenos y al final perdemos. Hoy ganamos el partido jugando bien, pero no significa nada. Tenemos que seguir en lo que creemos nosotros y sabiendo que va a ser complicado hasta el final, pero tenemos un equipazo, a los mejores jugadores, y hay que demostrarlo en cada partido”, añadió.



Zidane valoró también a uno de los grandes protagonistas del partido, el brasileño Vinicius Junior, que anotó el primer tanto: “Al final ha marcado un gol importante en un partido importante y me alegro por él. Sus esfuerzos, no solo ofensivos, defensivamente ha hecho un gran trabajo y es lo que yo destaco de nuestro trabajo hoy, nuestra solidez”, declaró.



“Las condiciones las tiene. Lo que se diga fuera (ríe)… no se controla y él lo sabe. A veces las críticas son complicadas, pero tiene que vivir con eso porque es el Real Madrid. Ha hecho muy buen trabajo, pero el partido lo ganamos gracias al esfuerzo colectivo”, completó sobre los comentarios negativos que se dicen sobre Vinicius.



El otro protagonista fue Mariano. El hispano-dominicano debutó en LaLiga Santander y tras 51 segundos y cuatro toques se estrenó también como goleador. Eso sí, Zidane le dejó claro su rol en sala de prensa: “Mariano es el tercer delantero de este equipo. Hoy lo ha hecho muy bien, pero no cambia nada; es uno más del equipo. No ha tenido muchos minutos hasta ahora, pero estoy contento con su gol”.



El delantero entró en detrimento del serbio Luka Jovic en una decisión sorprendente del técnico francés en la previa y que aseguró no deberse a ningún problema físico, sino que él es “la persona que toma decisiones”.



Zidane quiso ponderar la importancia de todos los jugadores tras la victoria: “El mensaje que yo tengo con ellos es que para mí son todos importantes, y hasta el final lo voy a pensar. Trabajan toda la semana para estar con el equipo; hay jugadores que juegan menos, pero todos tienen que aportar algo al equipo. Hoy ha sido Mariano. Me hubiera gustado el gol de Isco, pero hubo un paradón de Ter Stegen, Courtois estuvo muy bien… es una cosa de todos”, dijo.



Por último, el técnico francés destacó la actuación del belga Thibaut Courtois, que realizó tres paradas de mérito en la primera mitad y otra en la segunda parte con 1-0 en el marcador: “No ha sido solo esta noche o contra el City, desde hace bastante tiempo no es que nos salve, pero sí que lo hace muy bien. Con su presencia bajo palos todos estamos más tranquilos. En la primera parte hizo tres grandes paradas que nos mantienen en el partido y esto es importantísimo”, concluyó.