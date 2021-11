EFE

El FC Barcelona presentará a Xavi Hernández como nuevo técnico del primer equipo, el próximo lunes 8 de noviembre , en un acto abierto al público en el Camp Nou, según informó la entidad azulgrana.

🗣 Xavi: ❝¡Hola Culers! Ya estoy en casa, muy contento e ilusionado. ¡Nos vemos pronto!❞ 💙❤️ pic.twitter.com/YYh4aP5mk1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021





Los socios y aficionados que quieran asistir a la presentación del excapitán azulgrana como nuevo entrenador del Barça pueden conseguir sus entradas, con un máximo de 6 por persona, a partir de este sábado, en la web del club o en las taquillas del estadio.



El FC Barcelona abrirá las puertas del Camp Nou a partir de las 11:30 horas del lunes y Xavi será presentado, como los grandes fichajes, ante la afición y sobre el césped del estadio.



Porteriormente, a las 13:30 horas, el técnico catalán comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa Ricard Maxens del Camp Nou.

El excapitán del Barcelona Xavi Hernández, que este lunes será presentado como nuevo entrenador del conjunto azulgrana, aseguró a su llegada a la capital catalana que su objetivo es "jugar bien, conseguir el éxito y lograr buenos resultados".



"Tendremos que trabajar duro desde el minuto uno, ya que debemos competir por todo y luchar por todo; no se puede regalar nada. Este es el ADN del club", afirmó nada más aterrizar en el aeropuerto de El Prat procedente de Doha, donde este viernes se desvinculó como entrenador del Al-Sadd.



Xavi fundamentó su ambiciosa argumentación; "Estamos en el Barça, y lo que he vivido toda la vida en el Barça es la excelencia". Por eso, prometió que entrenará al equipo "con mucha exigencia".



El técnico egarense no esconde que dirigir al equipo de su vida sin apenas experiencia en el élite "es un reto mayúsculo", pero dijo estar "muy contento y muy agradecido al Barça" por la oportunidad.