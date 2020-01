Con información de GOAL

Xavi Hernández será el próximo entrenador del Barcelona. Así lo ha podido confirmar Goal después de que en las últimas horas se intensificaran los contactos entre el club azulgrana y el actual entrenador del Al Sadd. Inicialmente el egarense había aplazado su decisión hasta después de disputar la Copa de Qatar el próximo viernes 17 de enero pero finalmente, y por mero respeto al actual entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, no tomará poderes hasta el próximo verano.

Según la información a la que ha podido tener acceso Goal la única duda pasaba por saber si Xavi se haría cargo del equipo a partir del próximo verano o de forma inminente, pues la posibilidad de que asumiera el banquillo ya en invierno estuvo sobre la mesa en todo momento después de la decepción que supuso la eliminación en la Supercopa de España a manos del Atlético de Madrid. Fue entonces cuando el Barcelona viajó a Catar para comprobar que la operación Xavi era factible y para acelerarla en caso de que lo fuera, como ha sucedido.

Xavi, no obstante, ha mantenido que "Valverde es el entrenador del Barcelona" cuando se ha referido recientemente a la posibilidad de asumir el banquillo del Camp Nou y por este mismo motivo prefiere no firmar ningún contrato con el club de su vida hasta que el 'txingurri' no se desvincule del club. El exjugador mantiene un respeto absoluto hacia la figura de Valverde y no quiere equivocar los tiempos de su regreso y empezar a pie cambiado.

Por esta cuestión, y también porque no quiere dejar colgado al club que le dio la oportunidad cuando abandonó el Barcelona en 2015, Xavi esperará a a final de temporada y a que el Barcelona resuelva la situación contractual del actual preparador azulgrana antes de anunciar su regreso al Camp Nou. Lo que está claro es que la era Valverde llega a su fin y que esta semana pueden suceder cosas.