EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que su equipo fue "superior al Real Madrid" tras vencer por 2-1 en El Clásico y ponerse con 12 puntos de ventaja respecto a los blancos en la clasificación de LaLiga Santander.



"Hemos hecho el partido que queríamos hacer. Una de las claves del partido es que hemos minimizado las pérdidas. Hemos sido responsables con la pelota. Hemos dominado en muchas fases del partido", insistió el técnico azulgrana en rueda de prensa.



Aunque admitió que en la segunda parte su equipo sufrió "porque no cortó las líneas de los pases interiores" y el Real Madrid "hizo dos contra dos en la banda".

Xavi se mostró muy satisfecho por el triunfo y por los 12 puntos de distancia, pero no quiso tirar las campanas al vuelo respecto las opciones de título de Liga.



"Para mí no es una distancia definitiva. Ni mucho menos nos sentimos campeones. Pero hemos dado un gran paso adelante. Es hora de valorar lo que están haciendo estos jugadores. Tan solo han perdido 10 puntos en toda la Liga", remarcó.



Preguntado por el hecho de que Carlo Ancelotti ponga en duda el fuera de juego en el gol anulado por el VAR a Marco Asensio, Xavi fue contundente: "El fuera de juego es claro. Es un tema científico. Me sorprenden estas declaraciones de Ancelotti. Es fuera de juego. No hay debate".



El premio al mejor jugador del partido se lo llevó Sergi Roberto, el autor el primer gol del encuentro. "Si Sergi Roberto estuviese en otro equipo sería de los jugadores más valorados. Ha hecho un partido extraordinario. Para mí siempre ha sido una garantía y estoy muy contento por él", elogió Xavi.



Además, desveló que tras el partido el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, "bajó al vestuario para felicitar al equipo" y ambos se abrazaron.