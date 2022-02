EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que el club ha decidido que "Dembélé forme parte de la plantilla" tras entrar en la convocatoria para enfrentarse al Atlético de Madrid, a pesar de no haber renovado ni aceptado una salida durante este mercado de invierno, lo que le comportó no ir convocado ante Athletic Club y el Alavés.

"Nos hemos reunido todos y hemos tomado esta decisión. No nos podemos meter un tiro en el pie. Ousmane nos puede ayudar. Ha sido un buen profesional tanto cuando ha jugado como cuando no ha ido convocado. Lo utilizaremos cuando yo lo crea conveniente", añadió el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al partido de este domingo.



Preguntado por si el futbolista francés puede ser recibido de forma negativa por el Camp Nou, Xavi respondió que entiende que "la afición 'cule' pueda estar dolida por la situación". Pero espera "que se cierren filas y se anime al equipo, también a Dembélé".



En la parcela ofensivo, el Barça también tendrá las novedades de Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang, los últimos dos fichajes de este mercado de invierno.



"Adama y Aubameyang están en buen estado físico, aunque quizá Adama un poco mejor, porque 'Auba' hace poco que pasó el covid", informó Xavi.



Además, el entrenador del Barça elogió el trabajo hecho por el club durante el mercado de invierno, en el que también llegaron Ferran Torres y Dani Alves: "El club ha hecho un gran trabajo, tanto Mateu Alemany como Jordi Cruyff y el presidente. Las circunstancias no eran fáciles por el 'fair play', y los fichajes hacen que el equipo salga reforzado. Estoy contento".



Pero esta semana, Xavi tuvo que descartar a uno de los cuatro para ser inscritos en la Liga Europa a causa de la normativa de la competición europeo. El escogido fue Alves.



"Me siento mal por la decisión. Tomara la decisión que tomara me sentiría así. Escogimos a Dani por la posición. Creemos que tenemos el lateral derecho mejor cubierto que la delantera. Es injusto para él", admitió.



Sobre el encuentro ante el Atlético de Madrid, que en caso de triunfo colocaría al Barça en puestos de 'Champions', Xavi consideró que "es una final, un partido de casi seis puntos". Para el técnico azulgrana el equipo madrileño "juega de memoria y es camaleónico".



Luis Suárez, el exjugador del Barça que ahora milita en las filas del Atlético de Madrid, este domingo regresará por primera vez al Camp Nou con público después de hacerlo el curso pasado a puerta cerrada a causa de la pandemia.



"Se merece el homenaje de la afición. Es el mejor delantero centro del Barça de los últimos 20 o 30 años juntamente con Eto'o. Hay que recibirle con todos los honores. Mañana tendrá una gran ovación", dijo Xavi sobre Suárez, con quien compartió vestuario.