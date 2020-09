EFE

Dos acciones de Pablo Maffeo decidieron el empate entre el Villarreal y el Huesca en La Cerámica, ya que el lateral del conjunto oscense adelantó a su equipo en el tramo final de la primera mitad, mientras que en la segunda unas manos suyas permitieron al conjunto castelllonense empatar de penalti.

El Villarreal arrancaba esta campaña con la mochila cargada de ilusión con unos refuerzos de lujo para una plantilla que maneja Unai Emery en su regreso al fútbol español pero se topó con un recién ascendido como el Huesca que jugó un partido muy serio y completo.



Los castellonenses tomaron las riendas del partido desde el inicio decididos a no soltarlas y así fue durante la primera media hora de juego. Pese a que Parejo no tuvo el protagonismo ni fue el director de equipo que era en el Valencia, el juego por las bandas, sobre todo por la derecha, permitió al cuadro local dominar con autoridad y llegar con peligro al área oscense.



El internacional Gerard Moreno fue el jugador más destacado del primer acto, tanto por el juego que generó entre líneas como a la hora del remate, donde dispuso de dos grandes ocasiones que desbarató su ex compañero Andrés Fernández.





El Villarreal vio cómo se le anularon dos goles por fuera de juego con justicia. El primero al cuarto de hora de Paco Alcácer, y seis minutos después Albiol aprovechó su posición adelantada para cabecear a gol el rechace de Andrés a un gran testarazo de Gerard.



La primera ocasión del cuadro oscense llegó en un colocado remate de cabeza del japonés Okazaki que salió fuera lamiendo el poste en los minutos finales, en los que el equipo de Michel disfrutó de sus mejores momentos y se encontró el gol, en una gran apertura de Juan Carlos que Maffeo, tras una gran diagonal, convirtió en el primer gol del partido con un colocado disparo.





El Huesca afrontó con mucho aplomo la reanudación del partido ante un Villarreal que trataba de dominar pero no encontraba los huecos del primer tiempo. Con las líneas muy juntas y sus jugadores ocupando bien los espacios, el equipo aragonés no pasó por grandes apuros y se prodigó en ataque buscando un segundo gol que pusiera la puntilla al partido.



Cuando más incómodo se encontraba el Villarreal llegaron unas manos de Maffeo, en un remate sin peligro y que iba fuera pero el balón golpeó en la mano del defensor, y Estrada Fernández, tras consultar con el VAR y ver la repetición de la jugada decretó la pena máxima que transformó Gerard.



En el tramo final, el Villarreal perdió por una lesión, que puede ser de gravedad, a Coquelin, y Emery realizó un triple cambio dando entrada a Take Kubo para buscar frescura e ideas en ataque en busca de una victoria.



Pese a que el equipo local se volcó en busca del gol, el Huesca se defendió con orden para sumar un valioso punto en su vuelta a Primera y a punto estuvo de llevarse los tres, ya que Pulido marcó en la prolongación pero fue anulado por un ajustado fuera de juego.