Luis Suárez explicó en una entrevista con ESPN cómo se siente un año después de abandonar el Barcelona por la puerta de atrás: “Creo que no me merecía la forma en la que salí, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal”.

Añade que "ver lo que está pasando en el club duele como culé que soy, porque le tomé mucho cariño al club, me lo ha dado todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera y duele por los amigos que tengo adentro, por las amistades que hay, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así”.

Respecto al Atlético explica que “tener la confianza de los compañeros, el personal, los fanáticos: ellos confían en tu potencial y en lo que puedes aportar, creen en ti y eso te hace sentir importante. En la plantilla hay una atmósfera espectacular”.