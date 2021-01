EFE

El Elche recibe este domingo al Barcelona en un encuentro en el que el equipo ilicitano pretende aprovechar la ausencia del argentino Leo Messi y el agotamiento de su rival, que no puede permitirse ceder más terreno en la batalla por el campeonato, para frenar su caída y escapar de la zona de descenso.



El conjunto local llega al partido rearmado de efectivos tras recuperar lesionados y sancionados, mientras que el Barcelona, además de no contar con su gran estrella por sanción, acumula un importante desgaste físico como consecuencia de haber disputado tres prórrogas en solo diez días.



Para el vestuario del Elche, que suma ya tres meses sin ganar, el Barcelona, pese a su dificultad, parece más humano que nunca esta temporada, en la que se ha dejado puntos ante rivales de perfil bajo, como Cádiz, Alavés y Eibar, por lo que no se da por perdido un partido que en caso de resolverse de forma positiva puede suponer una enorme inyección de moral.

@RonaldKoeman: "Araujo tiene que mejorar varios aspectos, pero es muy bueno el nivel que lleva en los partidos jugados"





El entrenador del equipo, Jorge Almirón, recupera para este compromiso al centrocampista Iván Marcone, sancionado la pasada jornada, y a Nuke Mfulu, Luismi Sánchez, Dani Calvo y Tete Morente, quienes ya superaron diferentes problemas físicos.



Las únicas ausencias por lesión son el extremo Fidel Chaves, vital en las acciones de estrategia del Elche, y el delantero Guido Carrillo, quien no logra superar sus problemas físicos en la rodilla.



Almirón mantendrá el bloque del equipo que logró empatar esta semana en Valladolid (2-2), en el que se consolida el recién llegado Johan Mojica en la banda izquierda de la defensa, con la única novedad de la vuelta de Marcone al medio campo.



Pese a la baja por sanción de Leo Messi, el Barcelona espera prolongar su racha de tres victorias consecutivas en LaLiga y sumar otro triunfo más en su visita al Martínez Valero.



El Barça acude al partido con un sabor agridulce. La derrota en la final de la Supercopa de España, el pasado domingo, frente al Athletic Club (2-3) ensombreció la regularidad liguera que había mostrado el equipo este 2021, sumando tres victorias seguidas a domicilio en Huesca (0-1), Granada (0-4) y ante el propio Athletic (2-3).



Ahora, tras sufrir para eliminar al Cornellá (0-2) en la Copa del Rey, los culés llegan a Elche clasificados para los octavos de final del torneo del KO y con la mente ya puesta en la LaLiga, donde aspiran a seguir recortando la diferencia de puntos que les separa del líder, el Atlético, y del Real Madrid.



Para conseguirlo, el técnico azulgrana, Ronald Koeman, tendrá que reconstruir el equipo por culpa de la ausencia de Leo Messi, que cumple su segundo y último partido de suspensión por su expulsión en la final de la Supercopa.



Esta baja sensible se suma a las lesiones de larga duración de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto, y los atacantes Philippe Coutinho y Ansu Fati. En cambio, el lateral Sergiño Dest, ausente ante el Cornellà por unas molestias musculares en la pierna derecha, ya se entrena con normalidad y ha entrado en la convocatoria.

@JAlmiron5 en la previa del #ElcheBarça



"Confíen y tengan fe en el equipo. Están muy fuertes"



"Es una carrera larga y dura, por eso hay que estar firmes"





Con todos estos contratiempos, es probable que, en la línea defensiva, Koeman vuelva a apostar por la titularidad de Ronald Araujo y de Clement Lenglet como la pareja de centrales, junto con Jordi Alba, que descansó en la Copa, en el lateral izquierdo. En la banda derecha, la incógnita es saber si Dest jugará de salida o su plaza la ocupará Óscar Mingueza.



El centro del campo estará formado por los habituales Sergio Busquets, Frenkie de Jong, otro a los que el técnico dio descanso entre semana, y Pedri González.



En la delantera, tampoco se esperan sorpresas más allá de la baja de Messi. Su lugar lo ocupará Martin Braithwaite, que acompañará a los franceses Antoine Griezmann y Osumane Dembélé.