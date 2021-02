EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, dijo que el delantero portugués Joao Félix, que retornó este martes a los entrenamientos tras perderse dos partidos por la COVID-19, está "bien y con ganas" y resaltó que es "buenísimo poder contar con él" contra el Levante.

"Joao está bien, no ha tenido muchos síntomas que lo hayan dejado fuera de poder entrenarse a partir del tercer o cuarto día en su casa, estuvo trabajando con los 'profes' (preparadores físicos), esperando volver, con ganas y entusiasmo. Es saludable y buenísimo poder contar con él mañana, y a partir de lo que creamos oportuno decidiremos qué hacer", explicó Simeone sobre el jugador, que estuvo entrenándose este martes por primera vez, aparte de sus compañeros.

El Atlético viajará al Ciudad de Valencia para el primero de los dos duelos en tres días contra el Levante, el de este miércoles correspondiente a la segunda jornada, aplazado porque el conjunto rojiblanco jugó los cuartos de final de la Liga de Campeones en Lisboa el agosto pasado e inicio más tarde la competición liguera.

"Nos adaptamos a lo que LaLiga ha propuesto. Nosotros hemos empezado después, si no me equivoco, y nos ha tocado esta semana enfrentar este partido", explicó Simeone, que no se distanció del "partido a partido" pese a tener la curiosa circunstancia de enfrentarse al mismo rival dos veces en tres días y la posibilidad de aumentar su distancia al frente de la clasificación.

"En varios momentos de la temporada existe el momento de la temporada, de la liga, de estar más cerca de los objetivos, pero se representa en todos los partidos. Por eso, encaminados más que nunca al partido a partido, que te genera aislarte de un montón de situaciones", se reafirmó Simeone.

📡🎥 #ATMFLASH



🎙️ Diego Pablo @Simeone sobre el #LevanteAtleti: ❝Será un partido difícil y complejo ante un equipo que compite muy bien❞.



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/rBy6gHAD4H — Atlético de Madrid (@Atleti) February 16, 2021

Su rival será un Levante ubicado en la mitad de la tabla -es undécimo con 27 puntos, la mitad de los 54 que tiene el Atlético, líder destacado- y que está ante la posibilidad de jugar su primera final de Copa del Rey tras empatar 1-1 en la ida de semifinales contra el Athletic, ante el que Simeone no escatimó en elogios.

"El Levante está haciendo una temporada importante, con un fútbol que viene manejando hace tiempo muy bueno, un entrenador que contagia al equipo esa tranquilidad para jugar al ritmo que juegan compiten como compiten, y se ve lo que están transmitiendo, sobre todo en la Copa del Rey, la gran opción que tiene de llegar a una final", valoró Simeone.

Posteriormente abundó en su rival, del que destacó el juego "muy definido" que ofrece con el entrenador Paco López al frente, que para Simeone ha crecido en la "cantidad de futbolistas que tienen para poder rotar" y del que añadió que "siempre compite muy bien".

SOBRE SUÁREZ: "NO HABLO DE LOS CONTRATOS PERSONALES DE LOS FUTBOLISTAS"

El entrenador del Atlético fue preguntado por el contrato de su máximo goleador, el uruguayo Luis Suárez, autor de 16 goles en 18 partidos ligueros y que según varios medios cuenta con una cláusula en su acuerdo que le permite marcharse del club a final de esta temporada si así lo desea.

"No hablo de los contratos personales de los futbolistas, hablo del equipo, de cómo atacar, de cómo necesitamos jugar y no interfiero. Son personales y muy pocos llegan a poder verlos como ustedes", zanjó Simeone al ser cuestionado sobre si habla con el jugador acerca de este asunto.

Al técnico rojiblanco tampoco le preocupa que el delantero charrúa de 34 años pueda lesionarse, al estar acumulando muchos minutos y no contar con el recambio del delantero francés Moussa Dembélé, que llegó en enero y aún no ha podido debutar, ausente de los dos últimos partidos por un positivo en coronavirus.

"Pensamos, como siempre desde que llegamos, en la importancia del próximo partido, que es el Levante y no pensamos en otra cosa, y menos negativa", zanjó el técnico.

En este sentido, el Atlético se ha visto muy afectado por la pandemia, pero no tanto por las lesiones musculares como en anteriores temporadas.

"Yo creo que son momentos, años en los que a veces las lesiones aparecen y a veces no. El trabajo siempre es muy cuidadoso del 'staff' médico y la preparación física para estar de la mejor manera, hay veces que resulta bien y veces que no resulta de la mejor manera", explicó Simeone.

Si ganan al Levante, el entrenador argentino sumaría su victoria número 308 al frente del Atlético, igualando a una institución del club como Luis Aragonés al frente de los técnicos que más partidos ganaron con la entidad, una situación que Simeone no mira porque quiere "seguir creciendo".

"En todo en la vida cuando estamos en la vorágine del trabajo, en cuanto te detienes a mirar lo que estás haciendo es el peor momento para seguir creciendo. Trato de mirar siempre hacia adelante, buscar, pensar en qué crecer, en qué mejorar, en qué seguir compitiendo mejor, y no deteniéndome en lo que ya pasó. Lo que pasó quedará para la historia, lo recordaremos en el momento oportuno, pero no hoy, no hay espacio para ese mirar", finalizó Simeone.