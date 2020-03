El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha analizado los escenarios que contemplan para cuando el fútbol pueda reanudarse tras superar la pandemia de coronavirus que está azotando a España y a buena parte del mundo.







Uno de los escenarios sería jugar partidos cada dos días para intentar cuadrar la vuelta de todos los torneos sin comprometer la próxima temporada pero Luis Rubiales cree que no es viable aunque lo acepten los sindicatos.



"En el fútbol es inhumano y hay que desterrarlo de la cabeza. Nos sorprendió que el presidente de AFE, David Aganzo, asegurara en una reunión que estarían dispuestos porque a los jugadores no se les puede exprimir", explicó.



Además Rubiales asegura tener claro que las temporadas deben acabarse sea cuando sea y no decidir resultados en los despachos o suspender los torneos: "Abogamos porque la temporada debe acabar porque llevamos más de la mitad de los partidos disputados. No podemos descender a los clubes que están peleando por salir ni dejar de ascender a los clubes que se lo están ganando en el campo. Cuando se pueda y se recupere el país, será el momento de terminar la presente temporada".