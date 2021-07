GOAL

"Hablamos con el Cholo (Diego Simeone) en su momento, llego a un gran equipo, al último campeón. Los objetivos y la idea es competir al máximo, siempre intentando ser protagonistas. Yo creo que estoy preparado para eso, a mí me encantan los desafíos y es uno de los más importantes de mi carrera. Espero que sigan llegan cosas aún mejores, con trabajo todo es posible. Nunca le voy a esquivar porque es lo que amo y me gusta. Si bien es un gran momento, ojalá que no sea un pico y haya mucho más", dijo en declaraciones para TyC Sports.

De Paul llega al Atlético de Madrid desde el Udiense de Italia, equipo donde permaneció cinco años (2016-21). Allí disputó 184 partidos, anotó 34 goles y dio 36 asistencias.