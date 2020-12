EFE

La Real Sociedad no pudo ganar ante los diez jugadores con los que acabó el Deportivo Alavés tras la expulsión del argentino Rodrigo Battaglia, en el minuto 62, y cosechó un empate a cero en Mendizorroza con el que pierde el liderato de la Liga española -que ahora ostenta el Atlético de Madrid-, tras no tener éxito en su búsqueda del gol.



Los de Imanol Alguacil lo intentaron de todas las formas posibles, pero se toparon con un gran Fernando Pacheco, que dio otro punto de oro a su equipo en un nuevo final en el que los vitorianos se defendieron con uñas y dientes para lograr otro empate y alcanzar los 14 puntos, tras seis partidos sin perder.



Fue el tercer partido de la temporada donde la Real Sociedad no pudo hacer gol, pero mantiene su condición de invicto lejos del Reale Arena.

Tras el primer contratiempo con la baja de David Silva en el calentamiento, los realistas dieron el primer aviso a los cuatro minutos, pero se encontraron con un gran Fernando Pacheco que demostró su gran momento de forma tras sacar bajo palos con los puños un remate del sueco Alexander Isak.



Joselu Mato respondió con un disparo muy lejano que buscaba sorprender a Alex Remiro por encima, pero todo quedó en un susto para los de Imanol Alguacil, que no tuvieron la fluidez habitual en la circulación de balón ante la aguerrida defensa albiazul, bien plantada en la primera parte del encuentro.



La Real dominaba, pero el Alavés estuvo bien atento para atacar la meta donostiarra con un fútbol más directo que el de su rival, que presionaba y gozaba de ataques más elaborados. De hecho, los de San Sebastián volvieron a rondar los dominios del portero local y sumaron muchos hombres en varias de sus acciones.



Mikel Merino tuvo su oportunidad en el minuto 29, pero su disparo se marchó por encima de Pacheco, que volvió a estar acertado momentos después cuando Martín Merquelanz probó suerte desde la frontal del área.



La lluvia daba velocidad al balón que caía del lado del equipo realista, que lo intentaba tanto por fuera como por dentro, aunque en ocasiones no lograba concluir las jugadas.



En el minuto 39, los babazorros reclamaron un posible penalti de Modibo Sagnan sobre Lucas Pérez, pero el VAR lo desestimó tras su revisión.



El Alavés entró mejor en el partido tras el paso por vestuarios, pero el juego al primer torque de los hombres de Imanol Alguacil acabaron por desubicar a la zaga alavesista. En una de las aproximaciones Alexander Isak remató con la diestra buscando el segundo palo de un extraordinario Fernando Pacheco que volvió a salvar a su equipo y mantuvo la igualdad.



El momento del partido llegó en el minuto 62, cuando con el balón parado, el colegiado mostró tarjeta roja directa al argentino Rodrigo Battaglia tras escucharle, el árbitro, José Luis Munuera Montero, sus protestas.



La Real se volcó en busca del gol desde este momento, mientras los babazorros se replegaban, aunque el guion se volvía a repetir. En el 80 Willian José buscó el gol con un potente remate desde el punto de penalti y otra vez apareció Fernando Pacheco para echar por tierra las ilusiones realistas.



Esta última fase del encuentro fue un monólogo guipuzcoano que no logró el premio al toparse con el muro vitoriano, acostumbrado a trabajar así en los minutos finales y el duelo murió con un empate a cero.