El Real Madrid está a la espera de que Mariano Díaz acepte cumplir su último año de contrato cedido o traspasado por el club blanco, tras conocer la situación que le espera en una conversación con el técnico italiano Carlo Ancelotti, para activar la 'operación del 9' y rastrea el mercado en busca de un delantero que llegue como recambio de Karim Benzema.



Con la llegada de Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni, el Real Madrid ha fortalecido su defensa y centro del campo. Sin embargo, el fin de ciclo de Gareth Bale, la salida de Luka Jovic y el traspaso de Borja Mayoral al Getafe, han dejado mermada una delantera que puede cambiar los planes de hace meses.

Desde el club blanco aseguraron que la plantilla estaba cerrada con las dos nuevas incorporaciones. Hasta Ancelotti reconoció que su equipo estaba cerrado y que habría salidas pero no llegadas.



Pero el técnico italiano no cuenta con Mariano, como le ha transmitido en una conversación privada en la que le comunicó que su situación no cambiará en el equipo respecto a los años pasados pese a la falta de competencia. Con Benzema indiscutible, 'Carletto' optará cuando conceda descanso al francés por dar continuidad a Eden Hazard como falso nueve o apostar por jugadores como Marco Asensio y Rodrygo.



Al Real Madrid le falta un perfil de nueve puro en su plantilla y tiene en su agenda varios nombres, entre los que se encuentra Raúl de Tomás, que espera conseguir en el último mes de mercado una buena propuesta para salir del Espanyol. Según informan a Efe desde el club blanco, no han recibido ninguna propuesta por Mariano y están esperando a que el hispano dominicano, que de momento desea seguir y pelear por minutos, acepte una salida.