EFE

El Real Madrid anunció que el centrocampista alemán Toni Kroos sufre una pubalgia que le podría impedir debutar en Liga el próximo 14 de agosto frente al Alavés en el estadio de Mendizorroza.

Parte médico de Kroos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2021

De momento, parece que Carlo Ancelotti tendrá que iniciar su segunda etapa en el Real Madrid con varias ausencias. A falta de once días para comenzar la temporada, no puede contar por ahora con Karim Benzema, David Alaba y Álvaro Odriozola tras sus positivos por Covid y con varios jugadores tocados.



La lista con problemas físicos, aparte de Kroos, la forman Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eden Hazard y Dani Ceballos, que se lesionó un tobillo en los Juegos Olímpicos. Además, Marco Asensio y Jesús Vallejo todavía están en Tokio y el próximo sábado pelearán con Brasil por conseguir la medalla de oro.



Ambos se reincorporarán más tarde a la concentración del Real Madrid, que, en el caso de no poder contar con Kroos para el próximo día 14, perderá a uno de sus pilares en el centro del campo junto a Luka Modric y Carlos Casemiro.