EFE

El ex jugador del Barcelona Carles Puyol condenó los ataques contra el técnico Ronald Koeman tras la derrota ante el Real Madrid en El Clásico.

🔵🔴 @Carles5puyol sobre los incidentes con @RonaldKoeman



🤬 ”No se puede permitir lo que le sucedió a Koeman. A mi también me golpearon el coche al salir. Esas personas no se merecen que les demos importancia”



📻 #PartidazoCOPE



📸 @victor_nahe pic.twitter.com/EVQfxX47Je — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 25, 2021

Al término del encuentro ante el conjunto blanco, un grupo de aficionados increparon a Koeman en el momento que se marchaba con su coche de las instalaciones del Camp Nou y hasta golpearon el vehículo.

En este sentido, Puyol fue muy contundente: "No se puede permitir lo que le sucedió a Koeman. Esas personas no se merecen que les demos importancia. A mí también me golpearon el coche".

El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 24, 2021

Igualmente, el FC Barcelona ha emitido un comunicado en el que "condena las acciones violentas y de desprecio" sufridas por el técnico neerlandés.

