Pedri ya está de vacaciones. El canario, con permiso de Koeman y del club, no se ha ejercitado y no estará ante el Eibar en un partido donde culés y armeros no se juegan nada.

El joven talentoso del Barça lleva mucha caña a sus espaldas ya que ha disputado 52 partidos esta temporada, algo que para su juventud y para ser su primera temporada en el Barcelona, no está nada mal (de hecho solo Rakitic y Arturo Vidal superaron la cincuentena en su primer año como azulgranas).