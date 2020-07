EFE

Un doblete de Rubén García Santos, que alcanza las ocho dianas en lo que va de temporada liguera, selló en Ipurua la permanencia en LaLiga de un Osasuna que puede hasta soñar con unos puestos europeos que, a falta de cinco jornadas, le quedan a cuatro puntos.



Fueron dos golazos del zurdo de Xàtiva. El primero un preciso golpe franco desde la frontal, imparable para Marko Dmitrovic; y el segundo una perfecta definición ante el meta serbio para finalizar una perfecta contra montada por el capitán Roberto Torres y continuada por Marc Cardona.



Si Osasuna, con 44 puntos, puede aún soñar con Europa tras su tercera victoria seguidas; el Eibar deberá seguir peleando por evitar un descenso que tiene a seis puntos tras una derrota que le ha cortado una racha de dos victorias consecutivas y cuatro partidos encadenados sin perder.



Se puso pronto Osasuna el partido en franquía, con un golazo de golpe franco de Rubén García en el minuto 6 desde la frontal. El zurdo de Xàtiva rubricó con un precioso golpeo una buena acción de ataque con un toque de cabeza de Enric Gallego a la espalda de la defensa armera que a punto estuvo Arnáiz de aprovechar para marcar ya en la jugada. Pero se le cruzaron Bigas y Correa, que fue amonestado, para derribarle justo el borde del área y evitarlo.





Pudo replicar el Elbar seis minutos más tarde, pero Pedro León no embocó el balón rematado a portería vacía, aunque ya desequilibrado por un toque previo de Sergio Herrera al intentar abortar la jugada en la que el murciano interceptó una cesión de David García a su portero. El técnico local, José Luis Mendilibar, pidió falta y tarjeta 'roja' para el meta rojillo, pero la jugada no se sancionó.



A pesar de esa acción la primer media hora habló mejor de Osasuna que del Eibar, que empezó con el abordaje al área visitante a partir del minuto 29. Y enganchó tres buenos disparos, todos bloqueados, de Charles, Oliveira y Edu Expósito.



Respondió Osasuna con otro fuerte disparo de Arnáiz, alto, y ya en el descuento Nacho Vidal, con una volea con la que finalizó una buena contra nacida en Rubén García y conducida por Moncayola, y David García, en un cabezazo claro tras córner que se le fue a las manos de Dimitrovic, amenazaron con el 0-2.



No cambiaron las cosas tras el descanso y la primera oportunidad, la única en veinte minutos fue navarra. Un buena contra de Cardona, recién salido al campo, que no finalizó con éxito Arnáiz. Carmona robó y corrió 50 metros hasta que le apareció un compañero.





El Eibar no lograba hacerse con el partido, con Osasuna a su altura táctica y en agresividad, y Mendilibar movió el banquillo.



Aún así eran Cardona y Arnáiz los que creaban más peligro. Un centro de Arnáiz dio la oportunidad a Rubén García de repetir. Que lo hizo más tarde en una preciosa contra nacida en un despeje de Moncayola. Roberto Torres, cambio el juego a Carmona, éste espero la llegada de Rubén por el centro, le cedió el balón y el valenciano definió perfecto ante Dmitrovic.



Justo antes de ese 0-2, Sergio Herrera había impedido el 1-1 con una gran intervención a remare de Kike García, que remató poderoso un centro lejano Cote.



Ahí se le fueron al Eibar las pocas opciones que tuvo en un partido en el que Osasuna, además de llevarse los tres puntos, dejó una grata impresión. Especialmente Rubén García, quien a los dos goles marcados añadió detalles de enorme talento a lo largo del choque.