EFE

El Barcelona anunció este miércoles el fichaje del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que llega procedente del Arsenal con la carta de libertad y firma por el club azulgrana hasta junio de 2025, con una opción de salida pactada el 30 de junio de 2023 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El exjugador del Arsenal, de 32 años, es el último refuerzo del Barcelona en el mercado de invierno tras las operaciones de Ferran Torres, Dani Alves y Adama Traoré.



Después de desvincularse ayer del Arsenal, Aubameyang llega al Barcelona gratis y firmará un contrato de tres temporadas y media, si bien en junio de 2023, fecha en la que finalizaba su relación con el club inglés, puede pactar una salida con el club azulgrana.



Su incorporación se oficializó más allá del plazo para la inscripción de jugadores del mercado de invierno, que se cerró el pasado lunes, ya que firma con el club azulgrana como agente libre.

❝Es un honor estar en el Barça. Estoy para ayudar y dar lo máximo❞@Auba pic.twitter.com/bFGA5nOH5O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2022





De lo contrario no podría ser inscrito en LaLiga, que en su página web ya ha dado luz verde a la operación del jugador africano, que ayer ya se ejercitó con sus nuevos compañeros.



"Ya estoy aquí 'culers'. ¡Força Barça!", dijo el jugador en un vídeo publicado por el Barcelona, que todavía no ha fijado una fecha para presentar oficialmente a su último fichaje.



El delantero gabonés, que tiene familia en la localidad barcelonesa de Sitges, aterrizó el pasado lunes por la mañana en Barcelona, donde de noche, antes de sellar el acuerdo con su nuevo club en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, acudió a un centro médico para pasar el reconocimiento médico.



Aubameyang se convierte, así, en el delantero centro que ansiaba el técnico del equipo azulgrana, Xavi Hernández, para reforzar la primera plantilla.



En las primeras semanas de la ventana invernal, el Barça se fijó en el delantero del Juventus Álvaro Morata, una operación que finalmente no se concretó debido a las exigencias del Atlético de Madrid, club propietario del madrileño, que solo aceptaba una venta por el jugador y no una cesión.



Ante la imposibilidad de firmar a Morata, en los últimos días del mercado emergió con fuerza el nombre de Aubameyang, que con el Arsenal ha participado en quince encuentros esta temporada y ha anotado siete goles.



Este curso, Aubameyang, que solo ha hecho cuatro goles en la Premier League, fue apartado del equipo a principios de diciembre por un acto de indisciplina. Volvió tarde de un viaje personal y se saltó los protocolos contra la COVID-19.



El castigo de Arteta fue más allá y Aubameyang no ha entrado en una lista del Arsenal desde el 6 de diciembre.



Tampoco estuvo exenta de polémica su participación en la Copa África, ya que el delantero dio positivo a su llegada a Camerún tras haber estado el día de antes de fiesta en Dubai. Esto provocó que la federación gabonesa le devolviera a Londres antes de terminar el torneo.



Desde entonces, Aubameyang se ha ejercitado en solitario en la ciudad deportiva de los 'Gunners', mientras sus compañeros fueron a Dubai a entrenarse, a la espera de resolver su futuro.



Aubameyang firmó por el Arsenal en enero de 2018. El club inglés pagó al Borussia de Dortmund unos 60 millones, donde en cuatro temporadas y media mostró su mejor fútbol con 141 goles en 214 partidos.



En el Arsenal, problemas extradeportivos al margen, ha anotado 92 dianas en 162 partidos. Fue en las tres primeras temporadas como ‘Gunner’ cuando mostró su mejor nivel, lo que le permitió en septiembre de 2020 ampliar su contrato con el equipo londinense hasta junio de 2023.



Sin embargo, su rendimiento cayó en picado desde entonces y en la campaña 2020/2021 apenas marcó 15 goles, su peor registro desde que llegó del Borussia Dortmund.



Ahora llega a un Barça necesitado de gol con el objetivo de relanzar su carrera y ayudar al equipo azulgrana a clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.



Con la llegada de Aubameyang el equipo entrenado por Xavi Hernández, sin sumar los canteranos Ferran Jutglà y Ez Abde, cuenta con una nómina de ocho delanteros: Ousmane Dembélé, que no ha entrado en las dos últimas convocatorias debido a su negativa de renovar, Memphis Depay, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Luuk de Jong, Ferran Torres, Adama Traoré y el exdelantero del Arsenal.