José Miguel González "Míchel", entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que el mexicano José Juan Macías ha vivido una primera etapa en el club español de "aclimatación" que aún tiene que alargarse un tiempo.

Macías, de momento, no ha marcado ni un tanto en los partidos de pretemporada del Getafe, y parece que no saldrá desde el inicio en el primer partido de su club en LaLiga Santander que disputará ante el Valencia. Míchel, aseguró que tiene que aclimatarse.



"La pretemporada estaba dentro de lo que nosotros le marcamos y justo lo que él quería. Ha sido un tiempo de aclimatación y va a seguir siéndolo. Esta mejorando día a día su condición física, el conocimiento del juego que es distinto, el conocimiento del medio campeonato tiene otras condiciones y a todo se tiene que adaptar", dijo.



"Si se hubiese ido a los Juegos, no habría tenido ese tiempo de adaptación y lo perderíamos justo cuando empieza el campeonato. Está dentro de los plazos pertinentes. Y luego es lo que le pasa a todos los delanteros, el día que marque un gol, todo parecerá más fácil y allanado. Esperamos que sea pronto", agregó.



También habló sobre el defensa Johan Vásquez, que ganó un bronce con México en los Juegos Olímpicos y con quien mantiene una buena relación: "Tuvo un detalle magnífico nada más recibir la medalla. Nos escribió al cuerpo técnico por confiar en él, dándonos las gracias. Le va a ir bien, es un defensor valiente, fuerte y tiene una personalidad y unas ganas de competir que le harán referencia en el fútbol mexicano y en el equipo donde juegue en Europa", concluyó