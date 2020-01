EFE

El Valencia, cargado de dudas en este 2020 y sin su faro Dani Parejo, recibirá este sábado al Barcelona de Quique Setién, que vivirá su primera gran prueba desde que el técnico se hizo cargo del equipo azulgrana hace menos de dos semanas.



A pesar de la distancia en la clasificación a favor del equipo catalán, ambos conjuntos coinciden en no atravesar un momento brillante en esta fase de la temporada.



Por lo que respecta al Valencia, la victoria lograda el miércoles en Logroño en la Copa del Rey no ha borrado el mal inicio de año del equipo de Albert Celades, que no dio la talla ni en la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid ni en la Liga en el campo del Mallorca.



La inesperada derrota en Son Moix obliga al equipo valencianista a afrontar este encuentro con la necesidad de sumar puntos para no quedar descolgado en la lucha por los puestos europeos.





El Valencia ocupa la séptima posición de la tabla, última que da derecho a disputar la Liga Europa pero está de nuevo a cuatro puntos de la cuarta plaza, la última que permite jugar la Liga de Campeones, de la que podría acabar a siete en caso de derrota.



Además de frenar al Barcelona, el Valencia deberá reinventarse porque no podrá contar por sanción con Parejo, el jugador que le da equilibrio y por el que pasan casi todos sus ataques.



Celades tiene la opción de buscarle un sustituto, como podría ser Carlos Soler o bien apostar por un centro del campo con más músculo pero menos creador con Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia.



Al menos el entrenador catalán sí que podrá contar con Rodrigo Moreno, una pieza clave en su ataque, lo que le permitirá tener más combinaciones en punta, pero sobre todo tener a uno de los jugadores de más peso en su plantilla en el campo.



Tras el susto vivido en Ibiza en su debut en la Copa del Rey, el nuevo Barcelona de Quique Setién se pone a prueba en un escenario siempre complicado donde intentará reencontrarse con las buenas sensaciones ofrecidas ante el Granada en la pasada jornada de Liga.

🗣 @QSetien: "El Valencia es un grandísimo equipo, con buenos futbolistas y que nos pondrá las cosas difíciles" #ValenciaBarça pic.twitter.com/94ldgcBTPd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 24, 2020





Los azulgranas, con un equipo plagado de suplentes, ganaron al Ibiza (1-2) en el tiempo añadido, gracias a dos goles de Antoine Griezmann, y salvaron los muebles en un mal partido para clasificarse para los octavos de final de la Copa.



Sin embargo, las características del rival y del terreno de juego, el once de circunstancias de Setién y el nuevo formato de la competición impiden sacar conclusiones del choque.



Por tanto, la reválida del técnico cántabro llegará en Valencia, donde el Barça defiende el liderato en LaLiga en un escenario donde el curso pasado precisamente cedió el primer puesto en la clasificación tras firmar un empate (1-1).



Para este encuentro, Quique Setién no podrá contar con los lesionados Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Norberto Murara 'Neto'. El meta brasileño ha sido el último en caer al sufrir un esguince de tobillo en el encuentro copero.



Sin embargo, el preparador santanderino recupera a Lionel Messi, Sergio Busquets y Gerard Piqué, a quienes dio descanso en el torneo del KO.



Los tres serán titulares en Mestalla, al igual que el central Samuel Umtiti, que seguramente forme pareja en el eje de la zaga con Piqué, en detrimento de Clement Lenglet, y Arthur Melo, que podría acompañar a Busquets y Frenkie de Jong en la medular.



La clave será ver como el equipo catalán se ha ido adaptando al sistema de tres defensas, pues Setién ha apostado por que su Barça ataque con un lateral (generalmente Jordi Alba por la izquierda) y reconvertir al otro (en principio Sergi Roberto) como tercer central.