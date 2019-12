GOAL

La Real Sociedad ha conseguido una victoria de prestigio ante el Osasuna en un encuentro que se le puso muy pronto de cara al cuadro entrenado por Imanol. Oyarzábal, Portu, Odegaard e Isak fueron los autores de los 4 goles del equipo donostiarra frente a un pujante Osasuna que llegó a estar a un solo gol de distancia, con las dianas de Aridane y el Chimy Ávila, en dos ocasiones.

Tras un comienzo dominante del equipo pamplonés, Oyarzábal adelantó a los suyos después de una asistencia al hueco de Odegaard, el mejor del encuentro. Apenas dos minutos después, Portu, tras aprovecharse de un fallo de la defensa, se plantó ante Sergio Herrera y no falló para poner el 0-2 en el marcador de El Sadar. Dos goles casi consecutivos que pusieron el partido muy de cara para la Real Sociedad.

Tras superar la presión del cuadro pamplonica, el jugador noruego puso el 0-3 con un magistral lanzamiento de falta que dejaba el partido visto para sentencia... o no. El Osasuna no bajó los brazos y quiso remontar el partido hasta el final, poniendo contra las cuerdas a los donostiarras. Cuando agonizaba la primera parte, Aridane, tras un centro de falta de Roberto Torres, no dudó y cabeceó a la red para irse al descanso con 1-3.

Ya en la segunda parte, el Osasuna siguió con su asedio hacia la portería de Alex Remiro. A los tres minutos de comenzar la segunda mitad, Ávila, tras recortar a varios rivales y aprovecharse de un fallo de Llorente, recortó distancias para poner el 2-3 en el marcador.

Sin embargo, al equipo local se le puso el partido cuesta arriba con la expulsión de Roncaglia. El defensa cometió una dura entrada y el árbitro, tras consultarlo con el VAR, no dudó y dejó al cuadro local con diez jugadores.

Esto lo aprovechó una de las revelaciones de la temporada. Isak, nada más salir, controló un centro de Zubeldia para batir a Sergio y poner el cuarto gol de los realistas, que a pesar de esto no cerraron del todo el encuentro, ya que el Chimy siguió peleando para intentar sumar un punto para los suyos.

En el 84', el delantero rojillo se dio una auto-asistencia para cabecear de forma imparable y subir el tercero del Osasuna. Sin embargo, el cuadro donostiarra supo aguantar el resultado y se llevó los 3 puntos en un vibrante encuentro.