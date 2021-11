EFE

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, sentenció que "el retorno de Xavi como entrenador marcará la historia del club" durante la presentación del catalán como nuevo técnico azulgrana, en el Camp Nou.



"Xavi transmite alegría, esperanza, he visto entusiasmada a la gente como nunca. Es un hombre de casa, de club, se ha esforzado para ser una referencia dentro de la institución y lo ha conseguido, no solo como jugador, también como persona", se explayó Laporta sobre el nuevo entrenador del Barça.

Laporta admitió que "Xavi tiene una situación difícil y complicada", porque "es un equipo que está por hacer". Pero puntualizó que, en su primera etapa como presidente azulgrana, "Rijkaard también cogió un equipo que estaba por hacer y Pep tenía la base y consiguió llevarlo a la excelencia".



Preguntado por el motivo por el que Xavi no llegó el pasado verano al Barça, Laporta puso el respeto a Koeman como motivo principal: "Teníamos un entrenador que representa mucho para la historia del club, es un mito y merecía un respeto. Le hemos dado un margen de confianza hasta que la situación ha sido insostenible. Xavi siempre ha respetado esta situación".



En cambio, no quiso desvelar las cantidades de la cláusula de rescisión que el Barça pagó al Al Sadd para que Xavi pudiese llegar al club azulgrana.



"Las dos partes, Xavi y nosotros, hemos puesto de nuestra parte para rescindir el contrato y hemos conseguido el objetivo. Las cifras de los contratos tenemos por norma no comentarlas por confidencialidad", explicó.



Pero sí que afirmó que "la relación entre el Barça y el Al Sadd ha quedado abierta y el tiempo dirá cómo evolucionará, lo veremos, hay un Mundial allí, pero las formas aún no están concretadas".



Por otro lado, Laporta aseguró que el fichaje de Xavi no comportará un incumplimiento del 'fair play' financiero de LaLiga y se mostró crítico con el organismo presidido por Javier Tebas: "LaLiga nos mira con lupa todo. Nos han hecho una contrauditoría y han intentado que firmásemos operaciones que no vemos claras. Si ahora quieren revisar esta operación, pues adelante".



Y añadió: "No tenemos mucho margen salarial, pero tenemos suficiente. Esperamos que LaLiga lo vea igual".