EFE

El jugador del Atlético de Madrid João Félix, que acudió a Lisboa para participar en la Gala Quinas de Ouro, en la que se premia a los mejores jugadores y jugadoras del fútbol portugués, aseguró que "no" soñaba lo que le está "sucediendo".



"No soñaba con lo que me está sucediendo", dijo durante la gala al 'Canal 11' portugués de televisión, y recordó que la pasada temporada todo le fue "muy bien", tanto a él como a su exequipo, el Benfica (que ganó la Liga), lo que le "ayudó" a estar donde está ahora.



En relación a la competición española y al Atlético de Madrid, João Félix afirmó: "Todo va muy bien, estamos en líderes y esperemos acabar así".





El Atlético de Madrid ha ganado sus tres primeros encuentros ligueros y este domingo, frente al Eibar, el joven delantero luso marcó su primer tanto en la Liga española.



En los tres partidos, en los que ha sido titular, João Félix ha mostrado sus virtudes como goleador, asistente y su capacidad para encarar y superar a sus marcadores en velocidad.



João Félix fue incluido en la Gala en el mejor once, compartiendo alineación como el madridista Éder Militão -que el año pasado jugaba en el Oporto- o el portero Iker Casillas, retirado temporalmente.



La Gala Quinas de Ouro está organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANTF) y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol (SJPF).



El Consejo "Quinas de Ouro" está presidido por el exfutbolista luso Luis Figo y forman parte de él exjugadores como el delantero Pauleta o el que fue portero del Barcelona y del Oporto Vítor Baía.