GOAL

Iker Casillas ha sido uno de los nombres que más han sonado en los últimos meses. El ex jugador del Real Madrid anunció su precandidatura para la presidencia de la RFEF, aunque las elecciones han quedado paralizadas por la pandemia del coronavirus.

Ahora, ha concedido una entrevista al 'youtuber' 'DjMaRiio' en la que ha repasado toda la actualidad. Además, ha vuelto a destacar su propuesta para volver a organizar el calendario de LaLiga, que está pendiente de lo que diga el Gobierno para volver a poner en marcha la competición.

"Cualquier decisión puede ser cruel. Soy partidario de modificar todas las competiciones a año natural. Lo retrasaría lo máximo posible. Aguantaría hasta septiembre y que hubiese condiciones cien por cien fiables, sin ningún tipo de virus. Sin arriesgar la vida de las personas. Es un problema bastante serio. Haría como en Sudamérica o en las competiciones de América, que juegan la final de la Copa Libertadores a finales de noviembre o en diciembre. Jugaría en esos meses", comentó.

Otro de los temas de los que habló Casillas es de la posibilidad de volver al Real Madrid, equipo en el que ha estado durante casi dos décadas de forma profesional, siendo el capitán y santo y seña de la afición merengue durante muchos años.

Iker Casillas: "Me gustaría volver al Real Madrid. La considero mi casa." pic.twitter.com/WX1CXemmDY — Madridismo Real™ (@MadridismoreaI) April 7, 2020

"Algún día… ¿Por qué no? Me gustaría. La considero mi casa aunque lleve cinco años fuera. El vínculo es palpable. Fueron 25 años allí. Por supuesto que estoy convencido que algún día, o sino compañeros, se volverá al club", expresaba Casillas, que también habló de los fichajes y la exigencia que se le pone en ese sentido al equipo de la capital de España.

"Nos hemos vuelto muy exigentes con este Real Madrid. Hay que dar tiempo y ese papelón lo tiene Zidane y la gente del club". Además, también habló del gran objeto de deseo blanco: Kylian Mbappé.

"Es un jugador excepcional. Todo el mundo ve la calidad que tiene. Encajaría ya solo por el nombre. Vinculas a Mbappé con el Real Madrid y te pones feliz de pensarlo”, analizaba el mostoleño.

Otro de los asuntos que se le preguntó a Casillas en la entrevista es acerca de a quien ve como un futuro crack. El madrileño no tiene dudas y ha nombrado a un jugador del Real Madrid.

"Me gusta Vinicius. En cuanto tenga más calma y sepa mejorar esa virtud de velocidad, regate y algo más de precisión en el último tramo, va a ser un grandísimo jugador", expresó.

"Es difícil decir quien era el que mejor estaba de forma. Los porteros van por momentos. Te pongo un ejemplo. Courtois se le ha estado criticando demasiado a principios de temporada, que no estaba dando el resultado que se esperaba, pero hasta el parón estaba siendo de los más destacados", habló sobre la titularidad de los porteros para la Eurocopa.

"No me veo de entrenador, más bien de segundo. Los primeros entrenadores se llevan muchos marrones. No me gustaría", finalizó.