Eden Hazard,, reconoció en una entrevista para la página oficial del Lille, que a lo largo de su carrera, mientras estuvo en el conjunto francés, en el Chelsea o en la selección belga, no respondió en algunos partidos grandes.

Hazard formó parte de la plantilla del Lille que ganó la Ligue 1 en 2010. Algo más de una década después, y a pocos días de que su exclub se juegue otro título en la última jornada, recordó cómo vivió aquella victoria a la vez que analizó algunos momentos de su carrera.



Cuestionado por el impacto de los grandes jugadores en los partidos más importantes, Hazard afirmó: "En el Lille, en el Chelsea, en la selección (Bélgica) o en el Real, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto. Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más".







"El fútbol no es igual que hace diez años. Hoy los partidos son más cerrados. Para ganar un gran encuentro hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con un individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo", agregó.



Respecto al Lille que ganó la Ligue 1 en 2011, aseguró que recuerda toda la temporada al completo en la que se sentían "invencibles" y declaró que todavía recuerda con cariño la final de la Copa de Francia, el regreso a la ciudad en autobús y los momentos con su afición.







"El placer fue más intenso, porque fue el primer trofeo de mi carrera. Llegué al Lille a los 14 años, luego me uní al primer equipo, pero no fui el único. Otros como Cabaye o Debuchy entraron en el club. Diez años después, todavía hablamos de ello", resaltó.







Asimismo, señaló que la clave de aquella temporada fue la armonía que había "en el grupo" e indicó que eso suele ocurrir siempre que ganas, que el ambiente es mejor que cuando se pierde.







"El entrenador fue genial, nos entendió y sabía qué había que hacer para ponernos en la mejor posición posible. Todos los jugadores estaban en su mejor momento. Hubo un portero que hizo grandes paradas, una defensa muy sólido, un centro del campo excelente, delanteros eficientes y a menudo sustitutos decisivos", manifestó.







Además, reconoció que a principio de aquel curso, el Lille no pensaba en ganar la Liga y, como máximo, aspiraban a terminar en posiciones de Liga de Campeones: "Pensamos que si llegábamos a la "Champions" ya sería hermoso. Luego, avanzó la temporada, los equipos perdían puntos y nosotros ganábamos confianza, firmamos algunos grandes partidos, así que, obviamente, empezamos a creerlo"







El punto de inflexión para Hazard fue una victoria a domicilio frente al Olympique Marsella, el anterior ganador del título, que sucumbió con un tanto de larga distancia de Hazard.







"Ganamos confianza y cuando gana confianza, todo funciona. Por En ese momento, simplemente nos dijimos a nosotros mismos que estábamos bien y que debíamos ir partido a partido. Esa es la clave, avanzar partido a partido cada semana", explicó.



Por último, preguntado por qué recuerdos guarda de su etapa en el Lille, indicó que en el club francés fue donde aprendió "todo" y donde se hizo "un hombre".



"Cuando me fui a los 21 todavía tenía cosas por descubrir, pero futbolísticamente en el Lille fue donde aprendí todo. Allí comencé a entrenar con profesionales para descubrir el entorno del fútbol y los estadios. En el Lille también tuve mis primeros sueldos y donde viví en mi primer apartamento. Aprendí sobre la vida y casi todo se lo debo al Lille", culminó.