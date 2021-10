EFE

El exfutbolista del Real Madrid y exentrenador del Almería José María Gutiérrez 'Guti' admitió al ser preguntado por si aceptaría una oferta para entrenar al Barcelona que no rechazaría una posibilidad de dirigir al que fue su máximo rival, porque quiere "demostrar" su capacidad como técnico.

"¿Por qué no? Uno quiere entrenar, y poder demostrar y enseñar a la gente que a parte de haber sido jugador tiene madera para poder entrenar y hacer las cosas bien", respondió Guti al ser preguntado por si dirigiría al Barcelona antes de la Gala de Embajadores de LaLiga.



El que fuera centrocampista blanco reconoció que la situación del conjunto azulgrana es "complicada".



"Yo creo que muchas veces los malos resultados no dependen solo del entrenador, pero es cierto que es el máximo responsable. Es una decisión complicada porque el Barcelona económicamente no está muy bien, echar a (Ronald) Koeman les obliga a pagarle y contratar a otro. Es una posición muy complicada para (Joan) Laporta ahora mismo", opinó el extécnico del Almería.



En cuanto a si Xavi Hernández puede ser el sucesor indicado, Guti reconoció que si "entrena como jugaba" será "un crack". "En el Barcelona lo tiene todo, plantilla no lo sé para jugar como él jugaba, y con los jugadores que él jugaba. Creo que a él le pesa mucho el sentimiento, pero creo que la situación es complicada ahora", añadió.