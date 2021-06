EFE

El atacante francés Antoine Griezmann sigue pensando en terminar su carrera en Estados Unidos y quiere disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, según una entrevista que publica el diario Le Figaro.

"Mi contrato con el Barcelona termina en junio de 2024 y creo que será el buen momento para partir a Estados Unidos", señala Griezmann en la entrevista, realizada antes del encuentro de hoy entre Francia y Hungría de la Eurocopa (1-1).

"Me gustaría mucho terminar allí mi carrera, aguantando bien en el campo, y ganar la MLS. No desembarcar con las piernas vacías y no hacer nada sobre el terreno de juego", añade.

Griezmann, que en junio de 2024 tendrá 33 años, añade también que participar en los JJOO de París de ese año "es uno de mis sueños más bonitos".

"Imagina: Llevar la camiseta de Francia, en París, para una competición planetaria... Da escalofríos", explica.

El delantero azulgrana señala que, para cuando se retire, está preparando dedicarse a la cría de caballos de carreras. "Pillé el virus de mi padre, que es un auténtico aficionado", explica.

Pero tampoco quiere alejarse del todo del fútbol y piensa hacer los cursos para obtener el título de entrenador. "Gestionar un grupo, pensar en la táctica, crear entrenamientos, es algo que me interesa", subraya.

Sobre esta Eurocopa, asegura que la integración del madridista Karim Benzema tras su retorno a los "bleus" tras una ausencia de casi seis años tiene lugar "súper bien", de verdad".

"Es estupendo volver a verlo con la camiseta azul y quiero hacer todo lo posible para que esté en las mejores condiciones", afirma "Grizou", quien recalca que "no hay cuestión de egos, el equipo de Francia está por encima de todo".