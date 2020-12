EFE

Un gol del colombiano Juan Hernández 'Cucho' a los 33 minutos y otro del serbio Nemanja Maksimovic en la prolongación le valió al Getafe para reencontrarse con la victoria (0-2) en el Ramón de Carranza y alejarse de la zona de descenso, mientras que el Cádiz se estanca con su segunda derrota consecutiva, aunque mantiene una bolsa de puntos con la que estar tranquilo en la tabla.



El equipo de José Bordalás llevaba siete encuentros sin ganar y solo había sumado tres puntos de los últimos veintiuno en juego, pero en Cádiz supo rentabilizar bien el tanto del delantero colombiano ante un rival, el entrenado por Álvaro Cervera, que no encontró la fórmula de superar el entramado defensivo de la formación madrileña, que incluso remató el marcador con el tanto de Maksimovic en el minuto 94.

El partido se desarrolló en la primera parte con un juego lento y muchas precauciones por parte de ambos equipos, que se alternaron en el dominio del balón, estando más a gusto en el cierre de espacios, como caracteriza el estilo de juego de Cervera y Bordalás.



El Getafe se adelantó en el marcador tras una buena jugada de 'Cucho' Hernández, que condujo desde el círculo central a las inmediaciones del área, donde hizo la pared con Marc Cucurella para lanzar el colombiano un tiro colocado que se coló junto a la escuadra izquierda de la portería del Cádiz.



El último cuarto de hora del primer periodo tuvo poco juego, con muchas interrupciones y sin generar los contendientes más acciones de peligro.

Tras la reanudación, el Cádiz lo intentó en un disparo lejano de Alberto Perea que no supuso apuros para el guardameta Rubén Yáñez (m.51), pero un minuto después el Getafe replicó con otro disparo exterior, a cargo de Ángel Luis Rodríguez que atrapó Ledesma.



En un inicio de periodo más animado que el primero, los marcajes estrechos del Getafe no dieron lugar a la creación de espacios ni a los desmarques para que el Cádiz intentara penetrar hacia el área rival.



Cervera reforzó la delantera con la entrada de Álvaro Giménez y el hondureño Anthony Lozano para dar más profundidad a su vanguardia y el equipo acentuó su empuje ante un Getafe muy bien cerrado, pero no pudo tener opciones claras para empatar el partido.

Y llega el segundo del @GetafeCF, Maksimovic anota el 0-2 para la visita#CádizGetafe ⤵️ pic.twitter.com/AJ4HN25wcG — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) December 20, 2020

En el tiempo añadido, una jugada del franco-camerunés Allan Nyom la convirtió en el segundo gol visitante Maksimovic para redondear la victoria visitante.