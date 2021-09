EFE

El delantero colombiano Radamel Falcao, que inicia una nueva etapa profesional en el Rayo Vallecano con muchas "ganas y ambición", declaró que "viendo la plantilla" de su nuevo equipo se ilusiona, aunque admitió que el objetivo principal tiene que ser lograr la permanencia.

Falcao, de 35 años, jugará esta temporada en el Rayo Vallecano, equipo recién ascendido a Primera y con el que regresa a la Liga española ocho años después de su marcha del Atlético de Madrid.



"Sé muy bien los objetivos que tiene esta institución y trabajamos para ello. Estoy sorprendido por la calidad humana, la calidad técnica, la solidaridad, ambición y hambre que tienen todos. Son jugadores fantásticos, se va a desarrollar el desempeño y todos quieren ganar", dijo Falcao, en conferencia de prensa.



"Una vez que las cosas se empiecen a dar, vamos a poder sellar la permanencia", confesó el colombiano, que como delantero espera "hacer muchos goles" con su nuevo club.



"El día a día lo afronto con la misma pasión que me llevó a venir en su día. Quiero seguir luchando porque estoy convencido del potencial que tiene este club, de lo que quiero en mi carrera y también tengo en cuenta los objetivos de la selección nacional. Ojalá regale muchos goles", apuntó.



Falcao reconoció que con la marcha de jugadores como el argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo o el brasileño Neymar Júnior "quizá la Liga española sea más pareja".



"Ha evolucionado en lo físico y en lo táctico. Ahora tienes acceso a más detalles", manifestó el colombiano, que se encuentra "muy contento" de esta nueva etapa que va a afrontar.



"La lectura que hago de estos primeros días es que este equipo tiene mucho talento y mucha hambre. Eso es importante. Todos tiramos para el mismo lado y me parece que ese es el camino para que los grupos alcancen sus objetivos. El primero es mantenerse y después si lo logramos soñar", señaló.



"Al ver la plantilla me ilusiono aunque hay que ir partido a partido. Hemos jugado cuatro fechas, podíamos tener más suerte, pero hay que seguir luchando y ojalá que podamos encontrar la racha buena", subrayó.



Sobre sus objetivos personales, Falcao reconoció que tras la experiencia agridulce en el Galatasaray espera volver a ser importante y gozar de continuidad para ir con su selección al Mundial de Catar.



"Estamos luchando por conseguir un hueco para Catar y qué mejor que venir a esta institución que me ha abierto las puertas. Es una plaza que conozco, para la familia va a ser más cómodo y quiero estar a gusto", destacó.



"Esta nueva etapa con esta plantilla me lleva a ilusionarme y esperemos que sea un bonito año para todos. Yo necesito tener continuidad, jugar y sumar minutos y sé que aquí en el Rayo las cosas van a andar bien", concluyó.