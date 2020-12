GOAL

Curioso o no, hay un dato estadístico que no se puede soslayar: el Real Madrid ya es el segundo equipo que más penaltis en contra sufrió en LaLiga actual. Sí, en 16 fechas, padeció seis penas máximas.

El Betis, con siete penaltis en contra, es el único club que le gana en esta lista. El conjunto merengue empata con el Valladolid, institución a la que le marcaron también seis penaltis en su área durante este curso.

¿Qué pasó en la última jornada del año? Frente al Elche, en el minuto 50, Carvajal agarró a Barragán. Figueroa Vázquez no tuvo dudas, lo pitó y el VAR no corrigió. Fidel tomó luego el balón para marcar el 1 a 1 parcial, pese a la estirada de Courtois, quien no estuvo tan de acuerdo en la sanción: “Es un penalti ligero. Hay árbitros que les gusta pitar eso. Si pitas uno y no el otro… Si no pitas el de Benzema y pitas el otro… El VAR no puede entrar. Nos pasó contra el Barça también, no podemos pensar en el árbitro”.

Casemiro, por su parte, le restó importancia a la jugada: "Nosotros no hablamos de los árbitros. Él está para hacerlo lo mejor y el VAR para ayudar. Nosotros sólo hablamos de nosotros".

El día histórico contra el Valencia

Por primera vez en la historia de LaLiga, el Real Madrid tuvo tres penaltis en contra en un mismo partido. Fue contra el Valencia, en una noche histórica en Mestalla. Carlos Soler se hizo cargo de todos los lanzamientos y marcó su “hat-trick”.

Frente al Villarreral y el Alavés, los otros dos

Luego del día del Valencia, una fecha después, el Madrid visitó al Villarreal, Courtois le cometió penalti a Chukwueze y Gerard lo cambió por gol. En la siguiente jornada, de local contra el Alavés, la historia se repitió: mano de Nacho, interceptando un cabezazo de Laguardia.

En total, el Real Madrid ha concedido seis lanzamientos de penalti en sus últimos nueve partidos en LaLiga, los mismos que en sus anteriores 65 encuentros en la competición. Números que preocupan...