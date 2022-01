EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó el regreso del brasileño Vinícius Junior ante el Valencia, una vez superado el coronavirus, elogió el rendimiento del jugador en la primera vuelta pero descartó que su equipo sufra 'Vinicius-dependencia'.

"No creo que el Real Madrid tenga 'Vinicius-dependencia', hemos tenido un jugador que lo ha hecho muy bien en la primera parte de la temporada y que nos ha ayudado a ganar los partidos como también han hecho Benzema, Militao y otros. Hablar de dependencia es muy exagerado. Vuelve, está muy bien y contento", aseguró en rueda de prensa.



Para Ancelotti su equipo con la presencia de 'Vini' gana mucho en ataque. "Nos da desborde uno contra uno, la oportunidad de hacer contra, la continuidad que ha tenido y los goles que ha marcado, ha aportado mucho. Si tengo que destacar una cosa es que si le dejas espacios es muy peligroso", valoró.



Lejos de ese rendimiento se sigue encontrando el belga Eden Hazard, a quien tras mejorar su estado físico, su entrenador ve aún falto de confianza para volver a ser el jugador desequilibrante que era. "En este momento lo que le falta es volver a jugar con la confianza que tenía antes", dijo con claridad 'Carletto'. "Creo que está muy cerca de su mejor nivel, ojalá podamos ver pronto sus mejores partidos".



Pese al regreso en el último entrenamiento de Dani Carvajal al grupo, el técnico madridista informó que no jugará ante el Valencia y será reservado para la Supercopa de España donde confía en recuperar al serbio Luka Jovic y mantiene las dudas de Mariano Díaz, por una pequeña rotura muscular, y el galés Gareth Bale con problemas de espalda.



"Bale no está disponible para el Valencia, como Mariano, Jovic o Carvajal que viajará a Arabia porque tiene posibilidad de jugar. También Jovic que sigue siendo positivo pero con una carga muy baja. Tenemos que valorar para Arabia a Mariano y Bale", dijo.



Tras iniciar 2022 perdiendo en la visita al Getafe, Ancelotti afirmó que tienen que "volver a jugar como antes del parón" y ve a su equipo "bastante bien" tras recuperar "a jugadores que han tenido molestias", como Karim Benzema, Luka Modric y Ferland Mendy.



Elogió la intensidad defensiva de su próximo rival, el Valencia que es el equipo que más faltas comete de LaLiga Santander, una estadística a la que Ancelotti no dio importancia.



"Hay muchas cosas para evaluar ese dato, la posesión que tienes, con más balón tienes menos posibilidad de hacer falta. Cada equipo tiene su estilo. El Valencia defiende muy bien, con intensidad, es lo normal del fútbol, es la que tenemos que meter nosotros en la defensa y en los duelos".



Sumado a aspectos ofensivos como la interpretación del ataque ante defensas cerradas, son los principales puntos a mejorar para Ancelotti. "Ante Cádiz y Getafe vimos que tenemos que mejorar el aspecto ofensivo ante equipos cerrados, con más movimiento sin balón y mejor pase vertical. Lo estamos tratando con vídeos porque en este momento no hay mucho tiempo para entrenar", confesó.



Espera que la concentración vuelva a ser la mostrada antes de Getafe por sus jugadores porque avisó del peligro de cualquier rival. La amenaza son todos porque el Getafe no lucha para ganar la Liga pero vas a jugar contra ellos y puedes tener problemas. El Sevilla tiene una posición buena, un equipo muy bueno, con calidad, bien organizado y con un entrenador con experiencia. Es un rival muy fuerte", manifestó apuntando al equipo de Julen Lopetegui como gran rival por el título.



Por último trató abiertamente el enfado de Dani Ceballos el día que reapareció en Copa del Rey, admitiendo que se equivocó en retrasar su salida al campo. "Ocurrió lo que pasa con un jugador que tiene ganas de jugar y de volver", manifestó.



"Quería darle minutos pero no era el partido más indicado tras una lesión en un campo en el que podía tener problemas. Ha mantenido las ganas de jugar, cuando hemos pensado meterlo esperé un poco más. Vi que se enfadaba y le dije que puede ser que tenga razón porque esperé demasiado. Después todo está bien porque sabe que tengo mucha confianza en él".