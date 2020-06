EFE

El líder Barcelona (61 puntos) y el Leganés (23), que comparte la última plaza con el Espanyol, se medirán en un desigual duelo que supondrá el regreso del fútbol al Camp Nou, aunque el cuadro de Javier Aguirre asegura que acude sin complejos.



El equipo de Quique Setién, a quien se le estaba haciendo muy larga la temporada antes del parón por la COVID-19, ha recargado energías en este tiempo y ofreció en Mallorca una de las mejores versiones del curso.

😍 𝐕𝐎𝐋𝐕𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀 💙❤️ pic.twitter.com/yRcvknIslu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 16, 2020

Es el Barça un equipo con más recursos (la recuperación de Luis Suárez) y, sobre todo, con más gasolina, como se vio en Palma. Los azulgrana, a los que les costaba horrores sumar puntos como visitante antes del parón, se adelantaron en el minuto 1 en Son Moix y no sufrieron nada.



Y en el regreso al Camp Nou, donde el Barça no juega desde el 7 de marzo (1-0 ante la Real Sociedad), los barcelonistas son superfavoritos para ir descontando jornadas como líderes.





De todos modos será una semana complicada, porque al partido de este martes se le sumará el que jugará el viernes ante el Sevilla a domicilio, en uno de los grandes encuentros que le quedan por disputar a los azulgrana.



Frente al Leganés, Setién planteará una serie de cambios. Algunos obligados por sanción y otros porque podría dar algún descanso alguno de sus titularísimos ante el cargado calendario que se avecina.

⚽ #BarçaLeganés

📝 La PREVIA del retorno de @LaLiga al Camp Nou — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 16, 2020





Es baja Jordi Alba, por acumulación de amonestaciones, y todo apunta a que Junior Firpo será su sustituto, aunque cabe la posibilidad de que Semedo o Sergi Roberto cambien de banda y jueguen por la izquierda.



En el eje de la defensa, el francés Clement Lenglet ya está disponible después del partido de sanción y tiene todos los números para acompañar a Gerard Piqué en la pareja de centrales.



En Mallorca, con el galo Samuel Umtiti renqueante, la opción elegida por Setién fue la de Ronald Araújo y el joven central uruguayo cumplió con creces.



El jugador de Rivera desveló después del partido en Palma que años atrás escogía a los jugadores del Barça cuando jugaba a la Playstation y ahora comparte vestuario y partidos con ellos. De todos modos, parece que Lenglet será el elegido, aunque no es jugador por el que Setién sienta una especial predilección.



Si el técnico piensa en el Sevilla, igual da descanso a Busquets en la posición de mediocentro. En ese sentido el chileno Arturo Vidal, que fue de los mejores en Mallorca, el brasileño Arthur y el croata Ivan Rakitic, que jugó ante los bermellones su partido 300, se disputarían las otras dos plazas en la medular.



En la ofensiva, el único que no estuvo a buen nivel en el regreso fue el francés Antoine Griezmann. Ante el Leganés, el argentino Leo Messi es seguro, mientras que el danés Martin Braithwaite, que estrenó su cuenta goleadora en Mallorca, podría volver a tener su oportunidad.



El uruguayo Luis Suárez, que jugó media hora en Palma tras cinco meses ausente por lesión, podría ir entrando poco a poco en el equipo, como también Ansu Fati.



El Leganés visita el Camp Nou con el objetivo de dar la sorpresa y sumar en positivo, algo que le permitiría recuperar la confianza tras la dolorosa derrota sufrida por 1-2 contra el Valladolid, tropiezo que significó que un rival que podía ser directo por la permanencia ponía tierra de por medio. No solo eso, sino que le impidió aprovechar los fallos de otros conjuntos que también pelean por el mismo objetivo.



No hay sin embargo espacio para el lamento y los del 'vasco' Aguirre buscarán resarcirse en un estadio que ya visitaron este curso con motivo de los octavos de final de la Copa del Rey, cuando cayeron por 5-0. De hecho los blanquiazules siempre han perdido allí las cuatro veces que han jugado.



Será además un choque de reencuentros ya que en el conjunto rival está Braithwaite, quien salió de la entidad leganense mediante el pago de su cláusula de rescisión poco antes de que se detuviera el torneo.



El técnico mexicano llega con las bajas de dos hombres importantes como son el centrocampista Óscar Rodríguez y el defensa central griego Dimitrios Siovas al cumplir ciclo de tarjetas. Además el extremo argentino Alexander Szymanowski continúa poniéndose a punto después de una larga lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el arranque de la campaña.