El Athletic Club de Bilbao duerme este viernes líder de la clasificación de LaLiga Santander después de una tercera jornada en la arrolló en San Mamés en el más clásico de los derbis vasco a la Real Sociedad de San Sebastián, a la que se impuso por 2-0 con goles de Iñaki Williams y Raúl García en la primera mitad.



El tanto de Williams fue a puerta vacía rematando la tercera asistencia de Ander Capa en lo que va de curso, y la segunda tras saque de banda tras de la primera jornada ante el FC Barcelona que remató impresionante Aritz Aduriz.



El de Raúl García una 'delicatessen' del navarro como para honrar a su aún más veterano compañero con un vaselina desde la frontal a la altura de la todavía recordada medio chilena del ariete internacional.



Fue el 2-0 el reflejo de lo ocurrido en un encuentro al que el Athletic entró mucho mejor y estuvo mucho más intenso durante los 103 minutos de juego.

A la Real le salió todo mal, ya que además de perder el partido, se lesionó Asier Illarramendi y en las cuatro intervenciones del VAR vio como no se le validaban ni tres posible penaltis ni el tanto que hubiese sido el 2-1 del joven sueco Alexander Isak.



Pero también es verdad que su primer tiro a puerta válido fue de Luca Sangalli en el minuto 82 y que en disparos a portería el Athletic le superó 15-2, dato más que relevador.



Con este triunfo el Athletic duerme líder empatado a todo con el Sevilla CF, que también suma 7 puntos tras tres jornadas con 4 tantos a favor y 1 en contra.



Además, el conjunto rojiblanco encadena 16 partidos sin perder en San Mamés precisamente desde que le ganase la Real este derbi la temporada pasada. Los últimos 14 ya dirigido por Gaizka Garitano.



Empezó arrollador el Athletic, que para el minuto 4 ya había probado suerte con un tiro de Córdoba desde la frontal y para el 11 abierto el marcador.



Lo hizo Williams cumpliendo con el deseo expresado durante la semana de "marcarle" y "sacarle de quicio" a la Real. La 'pantera' bilbaína marcó, como no, a pase de Capa, que le dejó el gol hecho desde la derecha en otra jugada de saque de banda de la que sacaron 'petróleo' los de Gaizka Garitano.



Es el segundo gol con asistencia de Capa tras un saque de banda, tras el del debut liguero frente al Barcelona que firmó Aduriz con una medio chilena espectacular.



Dani García perdonó la segunda clara ocasión local pifiando un claro remate de cabeza tras córner en la que sus compañeros le dejaron solo con sus movimientos en el área.



Entró entonces el partido en territorio VAR. Que primero dejó en falta fuera del área un penalti señalado por el catalán Estrada Fernández y, un minuto después, no entendió falta máxima en una posible mano de Iñigo.



Recuperó ritmo el partido, lo que era muy mala noticia para una Real a la que el Athletic superaba en todo con rotundidad. Como ejemplo el 10-0 en remates a puerta al final de una primera mitad de 51 minutos.



Uno de ellos fue una de esas preciosidades que el Athletic está dejando en este inicio de curso con sus ilustres veteranos. En esta ocasión Raúl García, que se inventó una vaselina desde la frontal, con la izquierda y muy escorado a la izquierda, que superó el vuelo de Moyá. El meta visitante, a mano cambiada, tocó el balón, pero casi más para meterlo en la portería que para sacarlo.



Apenas se llevaba media hora y las cosas incluso empeoraron para los visitantes, que vieron como se lesionaba uno de sus pilares, Illarramendi, en una jugada de mala fortuna con el donostiarra, aunque rojiblanco, Unai López.



Con Portu sustituyendo al ancla blanquiazul y Oyarzabal junto a Odegaard por delante de Mikel Merino, la Real siguió sin parar antes del descanso al Athletic. Que buscó el tercero en remates de Yeray, tras córner, Yuri, de lejos, y Córdoba, a pase de Williams.



Un disparo de lejos de Dani García abrió un segundo tiempo también con protagonismo del VAR. Que no chequeó una posible mano de Capa que no entendió como tal y posteriormente anuló por fuera de juego el 2-1 marcado por Isak tras un choque entre Simón e Iñigo y dudas de Yeray en el despeje de las que se aprovecho Merino.



Ahí se quedaron las esperanzas del equipo visitante, que estuvo más cerca de perder 3-0, que buscó Ibai con tres disparos, que de acortar distancias. Algo que solo hicieron Sangalli y Odegaard, aunque este ya en el minuto 97, en la última jugada del partido.