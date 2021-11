Con información de EFE y AP

El lateral derecho Dani Alves sentenció que "la camiseta del Barça", igual que cuando juega con la de Brasil, le convierte "en un superhéroe" en una declaraciones para los medios del club tras pasar satisfactoriamente la revisión médica.



"Volver a ponerme esta camiseta para mí es una extra de fuerza y adrenalina, y espero poder contagiar a mis compañeros", añadió en este sentido Alves.

❝ Es un privilegio volver a estar aquí. Ponerse la camiseta del Barça te hace sentir como un superhéroe ❞



Además, confirmó que había intentado volver al Barcelona desde hace mucho tiempo.

"Aún estoy en shock porque he estado muchísimo tiempo intentando volver. Volver a trabajar con gente que me conoce, que sabe como soy, es un privilegio. A intentar rescatar el Barça, que todos queremos mucho. Es evidente que estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo porque estamos en el Barça y aquí no hay mucho margen para cometer errores", aseguró.



"De toda mi trayectoria ganadora el 50% me lo proporcionó el Barça (23 de los 46 títulos los conquistó con el equipo azulgrana), de las mejores cosas que me han pasado en el mundo del fútbol las viví en Barcelona y mi família y mi casa están aquí. Era inevitable que yo volviera a Barcelona. La grata sorpresa es venir como jugador", admitió Alves.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper



Por otra parte, Dani Alves se entrenó por primera vez con sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a las órdenes de Xavi Hernández antes de ser presentado el miércoles en el Camp Nou y firmar el contrato que lo ligará con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2022.



De todas maneras, el futbolista brasileño aún no estará disponible para Xavi en los partidos oficiales hasta el 1 de enero, cuando se abrirá el mercado de invierno y podrá ser inscrito en la Liga y la Liga de Campeones.