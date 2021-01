EFE

El Real Madrid regresa al estadio Alfredo di Stéfano 28 días después, con la obligación de vencer al Levante para no perder la estela del líder, el Atlético de Madrid, condicionado purla nueva plaga de bajas que afecta especialmente a su línea defensiva y la atención en el crecimiento de Eden Hazard ante un rival de mal recuerdo.



Con solo 14 jugadores de campo y sin Zinedine Zidane presente en el banquillo, encara el Real Madrid la visita del Levante. Una defensa que no contará con su estandarte, Sergio Ramos, ni con su sustituto Nacho Fernández; con la ausencia de Dani Carvajal en banda derecha y la del 'comodín' que lo cubría, Lucas Vázquez. Bajas que sumadas a las del uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo, dejan al equipo madridista con lo justo.



Una vez solventado el bajón de enero que costó dos competiciones -la Supercopa de España y Copa del Rey-, el Real Madrid quiere dar continuidad a la buena imagen y contundencia mostrada ante el Alavés (1-4). Lo buscará de local, situación que no vivía desde el 2 de enero cuando derrotó al Celta. Ha vencido sus cuatro últimos encuentros en el Di Stéfano y encajando solo un gol ante Atlético de Madrid, Athletic, Granada y Celta. Un objetivo a extender frente al Levante mientras espera un tropiezo del líder que reduzca la distancia.







Con una defensa inédita por las circunstancias, se espera que Zidane, que decide desde la distancia, apueste por Álvaro Odriozola en el lateral derecho. Tiene ventaja sobre la opción de cambiar de banda a Ferland Mendy y dar entrada a Marcelo en la izquierda. Después de tres meses sin jugar, encuentra la continuidad Militao con su tercer partido consecutivo de titular por las molestias de rodilla que han lastrado al capitán Sergio Ramos en un inicio negro de 2021, mientras sigue sin cerrarse su renovación con el club.



Al resto del once de gala madridista no le afectan las bajas. Se mantendrán en la medular tras la exhibición de Mendizorroza Toni Kroos y Luka Modric, con sus espaldas cubiertas por Casemiro, y el mismo tridente ofensivo con Marco Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema.



Tras lograr al fin un gol y aumentar su protagonismo, la semana de trabajo puede ser un nuevo impulso para que Hazard muestre su verdadero nivel con la camiseta madridista. El Levante no le trae buenos recuerdos, tras recaer de su lesión de tobillo en febrero en el Ciudad de Valencia y tener que pasar por quirófano, condicionando con meses de ausencia su primer año. Las bajas madridistas obligan a tirar de la cantera con la presencia en la convocatoria de tres canteranos: Víctor Chust, Antonio Blanco y Sergio Arribas.







El conjunto levantinista llega a Valdebebas después de haber empatado sus dos últimos partidos en LaLiga, pero con confianza tras superar los octavos de final de la Copa del Rey esta semana, ante el Real Valladolid a domicilio. Sin embargo, su racha como visitante es muy mejorable, ya que acumula ocho salidas seguidas sin conocer la victoria y su único triunfo del curso fuera de casa fue en Pamplona el pasado 27 de septiembre.



El entrenador del Levante, Paco López, tiene la baja de los lesionados José Campaña, Nikola Vukcevic y Jorge De Frutos, que se perderá el duelo ante el club del que salió el pasado verano. Sí que podrán disfrutar de este partido tan especial los canteranos madridistas Gonzalo Melero y Dani Gómez, que regresan a Valdebebas en un buen momento de la temporada para ambos a nivel individual.



Tras haber dado descanso a varios jugadores en Copa, Paco López recuperará al meta Aitor, a los laterales Miramón y Clerc y, en principio, el costarricense Duarte acompañará al portugués Vezo en el eje de la zaga. Con Malsa y Radoja muy asentados en el once inicial, los candidatos para cubrir la baja de De Frutos son Melero y Bardhi, que reapareció hace una semana después de más de dos meses de ausencia por una hernia. Roger llega en plena forma a la cita, tras haber marcado tres goles en los dos últimos partidos ligueros, y estaría acompañado en ataque por Dani Gómez.