EFE

Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, destacó que su equipo supo "sufrir" y mantenerse "fuerte en defensa" para acabar ganando al Eibar en Ipurúa (1-3) después de ir ganando 0-2 y para parar la reacción del conjunto vasco.

"Sabíamos que el Eibar es un equipo que te exige muchísimo, presiona muy arriba y eso ha marcado un poco el partido. No nos hemos encontrado a gusto saliendo desde atrás. El Eibar nos ha presionado muy bien y nos ha costado asentar nuestro juego", indicó en declaraciones a Movistar+.

Carvajal apuntó que la primera media hora de su equipo, no obstante, había sido muy buena, pero que en la segunda parte, con la reacción eibarresa, les había "costado mucho", pero que supieron sufrir para defender la ventaja en el marcador.

"Era muy importante para nosotros conseguir la victoria. Sacar victorias en partidos como este te acerca mucho a estar ahí arriba en la Liga. En la última edición, después del confiamiento, el equipo fue así, fuerte defensivamente y los partidos los íbamos sacando. Ahora nos tocan partidos muy importantes para nosotros. Tenemos que intentar sumar de tres en tres y recortar distancias al líder", apuntó.

Respecto a la posibilidad de que hubiera habido mano de Sergio Ramos en el tramo final del partido, comentó que no vio la acción porque le pilló en el otro lado del área. Carvajal admitió que no tienen "claro" cuándo es mano y cuándo no. Recordó acciones como una que señalaron penalti a Nacho Fernández u otra ante el Athletic de Ander Capa, esta misma semana, en la que no lo decretaron. "Se debería aclarar (el criterio) tanto a favor como en contra", dijo el lateral internacional, quien insistió que no lo tienen nada claro.