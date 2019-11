EFE

El Barcelona visita el estadio de Butarque, donde el año pasado se vio sorprendido por un Leganés que iba colista. La situación se repite y los blanquiazules volverán a intentar despegar con un triunfo que les dé alas.



Bien lo desea Unai Bustinza (Bilbao, 1992), uno de los capitanes. El defensa acude a la entrevista para EFE con dos heridas en la cara tras finalizar el entrenamiento minutos antes. Lances del oficio para un hombre que entiende el fútbol desde el pundonor y el sacrificio, de los que no duda en jugarse el tipo por el escudo mientras pelea por cada balón como si le fuera la vida en ello.



Pregunta: Este va a ser el primer partido en Butarque con Aguirre al frente. ¿Qué semejanzas y diferencias han encontrado entre él y Asier Garitano o Mauricio Pellegrino?



Respuesta: Cada entrenador tiene su dinámica de trabajo y sus manías. Se nota que Javier no es el primer equipo en el que entrena, tiene todo muy bien trabajado y muy trillado. Los entrenamientos son muy dinámicos, todo va muy rodado. Eso siempre ayuda a que todo vaya mejor y lo estamos encarando muy a gusto.





P: Todos los jugadores destacan que Aguirre 'ha hecho un clic'. Con esas palabras. ¿Qué quieren decir?



R: Es una persona que llega, que desde el primer momento sabe cómo acercarse al jugador. Trata de entender al jugador, en qué le puede ayudar. Y luego es muy directo en lo que él quiere, eso al futbolista le genera tranquilidad y le marca el camino. En ese sentido es cómodo trabajar con él.



P: Están en una situación clasificatoria complicada. ¿Cree que ha faltado implicación por parte de algunos en ciertos momentos de la temporada como el otro día dio a entender su compañero Recio?



R: Al final cuando las cosas no salen siempre intentas buscar el porqué. Las declaraciones después de un partido siempre son en caliente. Ninguno se acostumbra a perder, y mira que hemos perdido más de lo que hemos ganado. El gen competitivo está ahí y cuando las cosas no salen intentas buscar el porqué.



Nosotros como podemos disipar todas las dudas es entrenando aquí día a día y que lo que llevas a cabo se pueda ver en el campo, que es lo que te da tranquilidad y hace salir a todos los fantasmas. Todas las opiniones son subjetivas pero está claro que hasta ahora nos ha faltado algo y no nos da con lo que estamos haciendo así que habrá que apretar un poco más.



P: ¿Estuvo en la reunión de vestuario después de la derrota contra el Eibar? ¿Fue muy tensa?



R: Por supuesto que estuve. No fue tensa, fue una reunión de profesionales preocupados por la situación. Yo creo que al igual que la afición se va a casa enfadada y con dudas, si cabe nosotros más. Eres protagonista de la historia que se está escribiendo y primero buscas respuestas en ti mismo y en todo tu alrededor.



Ninguno disfruta viviendo este tipo de situación pero sabe que tiene que hacerlo porque es parte de este deporte y para que unos ganen otros tienen que perder. Fue una reunión muy madura, muy reflexiva. Un granito de arena más para tratar de buscarle solución cuanto antes.



P: ¿Le sorprendió que no estuvieran todos?



R: No, para nada. Cada uno vive su situación como cree que tiene que vivirla. Hubo quienes pensamos que teníamos que quedarnos porque era bueno para nosotros y el que decidió que no, seguramente consideraba que en caliente no era bueno tomar decisiones.



Eso no quita para que luego al día siguiente todos estuviéramos aquí hablando, todo se compartiera. Fue algo espontáneo, nos juntamos unos jugadores que queríamos solucionarlo igual en ese momento. Pero eso no que otros al día siguiente se realizaran las mismas preguntas u otras entre todos.



P: ¿Qué aprendieron de la victoria contra el Barcelona el pasado curso?



R: Si hay que sacar una conclusión es que ahí el año pasado fue donde conseguimos un poco empezar como fortín. Sabemos que es un campo difícil para los rivales y así lo tenemos que hacer sentir. Este año creo que todos rivales, a excepción del Villarreal, han sufrido pero al final se han acabado llevando la victoria.



Empujamos mucho la gente nos lleva en volandas prácticamente y es un asedio continuo. La conclusión es que el año pasado éramos muy fuertes, incluso contra un Barcelona al que es muy difícil de ganar en cualquier lugar, y eso es lo que tenemos que reproducir.



P: Hay que estar pendiente de Messi por sus movimientos, también de no hacer faltas en la frontal. ¿Obliga a un extra de concentración en los jugadores contrarios?



R: Está claro que es un jugador muy determinante. Además es muy enérgico, parece que no está participando en el juego pero cuando lo hace es muy determinante. Nunca le puedes perder el ojo aunque parezca que está fuera de la jugada.



Los compañeros le buscan, yo también lo haría sabiendo lo que es capaz de hacer. Pero centrar mucho el foco en él no suele ser muy bueno porque está rodeado de jugadores que son casi igual de determinantes que él.