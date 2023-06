EFE

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, fue galardonado con el premio Marca Leyenda que reconoce una trayectoria de éxitos, en una gala en la que intentó silenciar los rumores sobre su salida del club blanco y se mostró "orgulloso" de su carrera.



"Siempre fue un sueño venir al mejor club del mundo, el mejor de la historia. Si vemos los jugadores que han jugado en el Real Madrid, son los mejores. Ganar tantos trofeos no lo imaginaba, pero sí jugar un día en el Bernabéu", reconoció Benzema, el jugador con más títulos conquistados con el equipo blanco, en la gala celebrada en el Real Casino de Madrid.



"Estoy orgulloso de mi carrera. Recuerdo cuando firmé por el Real Madrid, era un niño con 21 años, pensaba solo en disfrutar e intentar ganar trofeos. Al final he ganado muchos", añadió.

A sus 35 años es una de las grandes leyendas madridistas tras la conquista de 25 títulos, el quinto futbolista que más partidos disputó con el Real Madrid (647) y el segundo máximo goleador de la historia del club blanco con 353 dianas. Desde sus primeros pasos, el total de partidos disputados como profesional por Karim son 892, ha marcado 456 goles y repartido 212 asistencias.



Números que le convierten en el 110 Marca Leyenda entregado por el diario deportivo. "Estoy muy orgulloso de todo mi trabajo aquí", confesó antes de apuntar a su primer gol en el Santiago Bernabéu -al Xerez el 20 de septiembre de 2009- como el más especial y recordar el día que se presentó el presidente Florentino Pérez en su casa para ficharlo.

"Sabemos quien es Florentino Pérez. Recuerdo cuando le vi y pregunté si era quien había traído al Real Madrid a Zizou y a Ronaldo Nazario. Es un día que siempre se va a quedar en mi cabeza y el hombre que me permitió estar aquí", afirmó.



El delantero francés eligió al Barcelona como su rival favorito, a la Liga de Campeones como el trofeo más especial que ha ganado y recordó la última conquista. "El año pasado el camino de la 'Champions' fue impresionante porque lo que pasó con la afición en el partido, las remontadas, fue especial. No sé si volverá a pasar, pero es uno de los mejores caminos para llegar a ganarla", destacó.



Benzema agradeció el cariño que siente de la afición madridista y el apoyo de sus compañeros para lograr galardones individuales: "Cuando estoy en el campo siento el cariño, lo veo. A veces cruzo miradas con ellos, que me dan más confianza. Doy todo en el campo por ellos, que están para nosotros. Jugamos once en el campo pero siempre necesitamos a la afición con nosotros"



Karim reconoció que su objetivo fue siempre llegar a ser como el brasileño Ronaldo y dejar un sello con un perfil de delantero único.



"No sé si soy un nueve, un nueve y medio o un diez. Es saber jugar al fútbol. A los delanteros les piden meter goles, yo sé meterlos, pero lo que quiero en el fútbol, porque lo amo, es hacer en el campo movimientos y asistencias. No digo que soy único, pero en mi demarcación intento hacer cosas que no hace otro delantero", aseguró.